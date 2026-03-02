Lenovo Yoga Book Pro 3D Concept

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rynek tworzenia treści 3D dynamicznie rośnie, napędzany zapotrzebowaniem na coraz bardziej zaawansowane i immersyjne doświadczenia w segmencie konsumenckim i biznesowym. Zarówno profesjonaliści, jak i hobbyści coraz częściej korzystają z technologii 3D, co przekłada się na prognozowany trzykrotny wzrost globalnego rynku wyświetlaczy 3D bez wykorzystania okularów w latach 2025–20322. Równolegle rośnie znaczenie AI jako narzędzia wspierającego proces twórczy poprzez automatyzację edycji, renderowania oraz szeregu innych operacji, umożliwiając twórcom koncentrację na kluczowych aspektach tworzenia.







Koncepcja Lenovo Yoga Book Pro 3D została opracowana jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane narzędzia tworzenia treści 3D. Zastosowany wyświetlacz 3D umożliwia pracę w trójwymiarowej przestrzeni wizualnej bez wykorzystania zewnętrznych urządzeń, zapewniając naturalną percepcję głębi oraz relacji przestrzennych. Konstrukcja obejmuje dwa panele Lenovo PureSight Pro Tandem OLED, przystosowane do obsługi złożonych interfejsów użytkownika oraz wymagających przepływów pracy typowych dla środowisk 3D.



Górny ekran Lenovo Yoga Book Pro 3D obsługuje konwersję 2D do 3D z wykorzystaniem autorskiego oprogramowania AI Lenovo. Użytkownik może także generować środowisko do interakcji z przekształconym obiektem, co ułatwia szybkie przejście od materiałów referencyjnych do edytowalnych zasobów 3D. Obsługa gestów bezdotykowych z wykorzystaniem kamery RGB pozwala powiększać, obracać i manipulować obiektami za pomocą ruchów dłoni przed ekranem. Dolna część laptopa została wyposażona w dotykowy wyświetlacz z nakładkami zatrzaskowymi, oferującymi szybki dostęp do skrótów umożliwiających regulację oświetlenia, kąta widzenia oraz tonacji. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane tak, aby ograniczać przerwy w pracy i pozwalać twórcom utrzymać płynność procesu kreatywnego w środowisku 3D. Podczas gdy wybrany obraz wyświetlany jest na górnym ekranie, nakładki wywołują odpowiednie ustawienia regulacyjne w miejscu ich umieszczenia na dolnym wyświetlaczu, umożliwiając intuicyjne wprowadzanie zmian. Za wydajność tego innowacyjnego rozwiązania sprzętowego odpowiada procesor Intel Core Ultra 7 w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5070, zapewniające moc obliczeniową niezbędną do realizacji złożonych zadań związanych z projektowaniem i renderowaniem 3D.

















źródło: Info Prasowe - Lenovo