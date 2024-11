Lenovo i Silesian Phoenix przy tworzeniu projektu łazika marsjańskiego

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo, globalny lider technologiczny, nawiązało współpracę z Silesian Phoenix – grupą studentów z Politechniki Śląskiej, którzy prowadzą prace nad konstrukcją łazika marsjańskiego Phoenix III. Lenovo wspiera projekt technologicznie, dostarczając zaawansowane narzędzia oraz urządzenia, które umożliwiły efektywną realizację prac projektowych. Studenci w trakcie pracy nad projektem korzystają z laptopów z serii ThinkPad, w tym mobilnej stacji roboczej ThinkPad P oraz profesjonalnych monitorów ThinkVision. Z kolei do sterowania łazikiem używają mobilnej konsoli Lenovo Legion Go. Dzięki wsparciu zaawansowanej technologii od Lenovo grupa Silesian Phoenix była w stanie zaprezentować projekt na najwyższym światowym poziomie. Zajął on bowiem 8 miejsce w prestiżowym Canadian International Rover Challenge, w którym studenci Politechniki Śląskiej rywalizowali z drużynami z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych.







Phoenix III, czyli najnowsza wersja łazika, którego początki sięgają 2018 roku, jest dziełem zespołu studentów wspólnie działających w ramach Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH. To nie pierwszy sukces tego zespołu – dwukrotnie zdobywali oni laury w European Rover Challenge. Po pięciu latach od powstania pierwszego prototypu zespół zaprezentował całkowicie nową konstrukcję, która wyróżnia się na tle innych łazików stworzonych przez studentów z całego świata, między innymi dzięki zastosowaniu w jej budowie włókna węglowego (materiał ten jest również zawarty w obudowie laptopów serii ThinkPad).



Silesian Phoenix to studencka grupa badawcza, którą tworzą: Jakub Gargul, Patryk Stawczyk, Szymon Bogacki, Jakub Bręczewski, Witold Krafczyk, Rafał Zientek, Radosław Kępa, Jerzy Bieniek, Bartosz Bdzionek, Wojciech Łoziński, Oskar Górka, Jakub Grabowski oraz opiekunowie: Andrzej Jałowiecki, prof. dr hab. Wojciech Moczulski, dr hab. inż. Piotr Przystałka, prof. PŚ, dr inż. Wawrzyniec Panfil.



– Jako członek zespołu Silesian Phoenix jestem niesamowicie dumny, że mogliśmy zrealizować nasz projekt we współpracy z Lenovo. Dzięki pracy na tak zaawansowanym technologicznie sprzęcie mogliśmy przenieść nasze pomysły na zupełnie nowy poziom – od projektowania po wdrożenie rozwiązań w praktyce. Dzisiejsze wydarzenie pozwoliło nam zaprezentować efekty naszej współpracy w postaci łazika marsjańskiego Phoenix III. Dziękujemy Lenovo za zaufanie i wiarę w nasz potencjał – powiedział inż. Jakub Gurgul, Kierownik Projektu.



Komputery z serii ThinkPad wykorzystane w trakcie projektu są także chętnie wybierane przez profesjonalistów, którym zależy na trwałości i jakości wykonania, najwyższym poziomie bezpieczeństwa oraz prywatności czy wysokiej ergonomii i wydajności. Mobilne stacje robocze Lenovo ThinkPad P łączą mobilność laptopów i moc stacji roboczych wymaganą przy najintensywniejszych zadaniach. Dodatkowo posiadają certyfikaty niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) dla wszystkich głównych aplikacji. Lenovo Legion Go to urządzenie typu handheld, które zapewnia niezrównaną wydajność w kategorii mobilnego gamingu. Jednocześnie może być wykorzystywane jako przenośny, mały komputer do różnorodnego zastosowania.



– Jestem niezwykle dumny, że mogliśmy wesprzeć tak utalentowaną grupę młodych inżynierów jak zespół Silesian Phoenix w ich ambitnym projekcie. Ich pasja, kreatywność i zaangażowanie są dowodem na to, jak wielki potencjał drzemie w młodym pokoleniu. W Lenovo wierzymy, że innowacje napędzają świat, a współpraca z tak inspirującymi ludźmi utwierdza nas w tym przekonaniu. Cieszymy się, że nasze technologie mogły być częścią tej inicjatywy. Gratulacje dla całego zespołu Silesian Phoenix! Są oni przyszłością inżynierii i technologii – skomentował Wojciech Zaskórski, General Menager w Lenovo Polska.



Efekty współpracy Lenovo z Silesian Phoenix zostały zaprezentowane podczas wydarzenia w przestrzeni ArtIntell w Hali Koszyki, które odbyło się 27.11.2024 r. ArtIntell to wystawa sztuki generatywnej i regeneratywnej. Lenovo jest jej partnerem w ramach strategicznej współpracy z CampusAI. Podczas wydarzenia, oprócz efektów współpracy z zespołem Silesian Phoenix, zostały również zaprezentowane najnowsze laptopy Lenovo, wzbogacone o innowacyjne funkcje AI – Lenovo ThinkPad T14s 6. generacji, Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition oraz Lenovo ThinkPad X1 2–in–1 9. generacji.



































źródło: Info Prasowe - Lenovo