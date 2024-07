Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo ogłasza premierę Lenovo Tab Plus – tabletu stworzonego z myślą o wszechstronnej rozrywce. Po oficjalnej premierze 20 czerwca urządzenie od dzisiaj dostępne jest w sprzedaży na rynku polskim. W podróży, na plaży, podczas spotkań ze znajomymi lub w zaciszu domowym – Lenovo Tab Plus jest naprawdę uniwersalnym urządzeniem, które spełni oczekiwania każdego użytkownika. Wszechstronne wyposażenie, którego najważniejszym elementem wyróżniającym jest osiem głośników JBL Hi-Fi, pozwala na korzystanie z wysokiej jakości rozrywki – niezależnie od miejsca i otoczenia.







Wciągający dźwięk i wyjątkowa jakość obrazu

Osiem głośników JBL Hi-Fi, w tym cztery matrycowe głośniki wysokotonowe i cztery jednostki basowe, zapewniają zrównoważony dźwięk stereo o mocy 26 W. Dzięki technologii Dolby Atmos użytkownicy mogą cieszyć się głębszymi basami i wyraźniejszymi wysokimi tonami. Tablet może zostać również sparowany z innymi urządzeniami poprzez Bluetooth, z powodzeniem pełni zatem rolę przenośnego głośnika. Lenovo Tab Plus wyposażony jest w 11.5-calowy wyświetlacz 2K z certyfikatem TÜV, który minimalizuje emisję niebieskiego światła i migotanie, co zapewnia komfortowe korzystanie z urządzenia nawet podczas dłuższych sesji. Częstotliwość odświeżania 90 Hz gwarantuje płynność obrazu, a wysoka jasność 400 nitów i pokrycie 72% palety barw NTSC zapewniają żywe i realistyczne kolory.



Intuicyjność i funkcjonalność

Tablet oferuje również specjalny tryb czytania oraz funkcję „dźwięki w tle”, która pozwala łatwiej się koncentrować przy dźwiękach natury lub muzyki. Dodatkowo funkcja Lenovo Freestyle umożliwia łatwe przesyłanie plików i strumieniowanie aplikacji między urządzeniami.



Maksymalna wydajność i wygodny design

Serce tabletu – procesor MediaTek Helio G99 oraz 8 GB pamięci RAM – zapewniają wysoką wydajność i umożliwiają płynne przesyłanie strumieniowe, grę i korzystanie z aplikacji. Pojemna bateria 8600 mAh umożliwia do 12 godzin nieprzerwanej pracy, a szybkie ładowanie 45 W pozwala na pełne naładowanie w zaledwie 90 minut. Całości sznytu dopełnia ergonomiczny design urządzenia oraz regulowana podstawka, którą można ustawić pod każdym kątem.



Gwarancje producenta

Lenovo gwarantuje aktualizacje systemu przez dwa lata oraz cztery lata aktualizacji w postaci poprawek bezpieczeństwa. Tablet jest dostępny z usługą Lenovo Premium Care oraz Lenovo Accidental Damage Protection One, która chroni przed przypadkowymi uszkodzeniami. Klienci, którzy zarejestrują w Polsce zakup Lenovo Tab Plus do 31 lipca 2024 r., mogą liczyć na elegancki i praktyczny prezent w postaci pasującego do tabletu etui typu Sleeve.



Ceny i dostępność

Tablet Lenovo Tab Plus jest już dostępny w Polsce w dwóch wariantach cenowych. Pierwszy – ze 128 GB wbudowanej pamięci – już od 1449 PLN Kolejny – posiadający 256 GB pamięci – można nabyć w cenie od 1499 PLN.































źródło: Info Prasowe - Lenovo