Acer - Poznaj nowe e-rowery i e-scootry

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas trwających we Frankrurcie targów EUROBIKE 2024 Acer ogłosił swoje nowości w zakresie e-mobility. Producent zaprezentował e-rowery Acer ebii elite, serię eNomad-R oraz Acer eCargo-M, które mają zrewolucjonizować miejską mobilność. Ebii elite nie tylko dziedziczy wszystkie najlepsze cechy swojego poprzednika, ale wprowadza również liczne ulepszenia, które czynią go jeszcze bardziej funkcjonalnym i wszechstronnym. Dzięki zwiększonemu przyspieszeniu i lepszym możliwościom pokonywania wzniesień, ebii elite jest doskonałym wyborem dla osób potrzebujących niezawodnego środka transportu w zróżnicowanym terenie miejskim i poza nim.







Model ten został zaprojektowany z myślą o codziennych dojazdach do pracy, zakupach, krótkich wycieczkach i transporcie produktów, co możliwe jest dzięki szerokiej gamie akcesoriów, takich jak przedni i tylny bagażnik. Użytkownicy ebii elite mogą cieszyć się wygodą i praktycznością, niezależnie od sytuacji, w której obecnie się znajdują. Jego minimalistyczny design, zintegrowana technologia AI oraz doskonałe parametry techniczne sprawiają, że jazda nim to czysta przyjemność.



Dla każdego coś nowego

Oprócz wcześniej opisywanego e-roweru, Acer prezentuje również dwa inne modele: Predator eNomad-R i Acer eNomad-R ST. Ich konstrukcja została zaprojektowana z myślą o wszechstronności w mieście. Wyposażone w wytrzymałe ramy ze stopu aluminium i grube opony, oferują komfort i bezpieczeństwo na różnych nawierzchniach. Dodatkowo Acer eCargo-M, z maksymalną ładownością 230 kg, jest idealnym wyborem na rodzinne wycieczki i codzienne dojazdy do pracy, oferując możliwość przewozu dodatkowych toreb i akcesoriów.



Cena i dostępność

Acer ebii jest już dostępny w Europie w cenie od 3999 EURO. Modele Acer ebii elite, Predator eNomad-R, Acer eNomad-R ST, Acer eCargo-M, Acer eCity-R i Acer eUrban-R będą dostępne w Europie od czwartego kwartału 2024 roku.































źródło: Info Prasowe - ACER