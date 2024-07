Cooler Master prezentuje MasterLiquid 360 Ion

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master ogłosił dziś wprowadzenie na rynek najbardziej zaawansowanego, jak dotąd chłodzenia cieczą typu all-in-one - MasterLiquid 360 Ion. Ten flagowy cooler został wyposażony w najnowocześniejszy interfejs LCD, innowacyjną dwukomorową pompę Gen X oraz wysokowydajne wentylatory Mobius 120P ARGB. Sercem MasterLiquid 360 Ion jest pompa Gen X, która może pochwalić się 70% wzrostem efektywności w porównaniu do swojego poprzednika. Ta ulepszona konstrukcja znacznie zwiększa możliwości chłodzenia TDP do imponującego poziomu 330W, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla najbardziej wymagających procesorów na rynku.







Chłodnica MasterLiquid 360 Ion została uzbrojona w trzy wentylatory Mobius 120P ARGB, zaprojektowane z myślą o optymalnym przepływie powietrza i cichej pracy. Wentylatory te nie tylko mają zapewnić doskonałą wydajność chłodzenia, ale także oferują żywe, konfigurowalne efekty świetlne.



Monitorowanie i personalizacja w czasie rzeczywistym

Nowość od Cooler Mastera wyposażona jest w 2.1-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości (480x480). Umożliwia on użytkownikom monitorowanie krytycznych danych dotyczących wydajności w czasie rzeczywistym. Ponadto ekran LCD oferuje rozbudowane możliwości wyświetlania, w tym możliwość prezentowania spersonalizowanych wizualizacji w różnych formatach multimedialnych.



MasterCTRL, kompleksowa kontrola na wyciągnięcie ręki

Wraz z chłodzeniem użytkownik otrzymuje autorskie oprogramowanie MasterCTRL. To potężne narzędzie oferuje bezprecedensową kontrolę nad ich systemem chłodzenia, umożliwiając m.in. dostosowanie wyświetlacza pompy, precyzyjne dostrajanie efektów świetlnych ARGB, monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym oraz aktualizacje oprogramowania.



Estetyczna i przyjazna dla użytkownika konstrukcja

MasterLiquid 360 Ion o typowej dla producenta konstrukcji typu halo charakteryzuję się przezroczystą, warstwową obudową, która tworzy wielowymiarowe efekty świetlne. Moduł pompy zawiera zintegrowany kontroler, usprawniający zarządzanie sygnałami PWM i ARGB zarówno dla pompy, jak i wentylatorów. Jak zapewnia producent instalacja ML360 Ion ma być prosta, dzięki zastosowaniu szybkozłączek i bezśrubowej konstrukcji. Co ciekawe, AiO posiada także specjalną folię ochronną na miedzianej podstawie, która służy jako wstępnie nałożona pasta termoprzewodząca.



Produkt ma być dostępny w sprzedaży w Polsce w cenie około 1070 PLN.





Najważniejsze cechy:

• Zaawansowana konstrukcja dwukomorowej pompy Gen X

• Konfigurowalny 2.1-calowy ekran IPS LCD

• Trzy wysokowydajne wentylatory Mobius 120P ARGB

• Kompleksowa integracja z oprogramowaniem MasterCTRL

• Konstrukcja pompy z wielowarstwowym oświetleniem typu halo

• Przyjazny dla użytkownika proces instalacji

• Ekologiczne opakowanie































źródło: Info Prasowe - Cooler Master