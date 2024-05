Lenovo prezentuje Yoga Slim 7x i ThinkPad T14s 6. generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Lenovo zaprezentowała dziś Lenovo Yoga Slim 7x i Lenovo ThinkPad T14s 6. generacji, swoje pierwsze Copilot+ PC napędzane układem Snapdragon X Elite. W miarę jak branża komputerów osobistych wkracza w nową fazę ery sztucznej inteligencji, Lenovo jest gotowe zaoferować nowy poziom personalizacji komputerów osobistych w całym swoim portfolio PC. Inteligentne lokalne przetwarzanie zadań oparte nma oprogramowaniu, zwiększona kreatywność i bezpieczeństwo – te Copilot+ PC gwarantują zupełnie nowe wrażenia z użytkowania komputerów. Lenovo rozszerza swoje już kompleksowe portfolio urządzeń, oprogramowania i zoptymalizowanych usług gotowych na sztuczną inteligencję o dwa nowe laptopy dla konsumentów i użytkowników biznesowych - Lenovo Yoga Slim 7x i Lenovo ThinkPad T14s 6. generacji.







Napędzane nowym procesorem Snapdragon X Elite firmy Qualcomm Technologies, wyposażonym w 12-rdzeniowy procesor Qualcomm Oryon, układ graficzny Qualcomm Adreno oraz dedykowaną jednostkę przetwarzania neuronowego Qualcomm Hexagon (NPU), nowe laptopy zapewniają wiodącą wydajność PPC (Performance Per Watt) z najszybszym jak dotąd przetwarzaniem AI NPU do 45 bilionów operacji na sekundę (TOPS). Dzięki najnowszym ulepszeniom od Microsoft i Copilot+, użytkownicy mogą teraz korzystać z funkcji dużych modeli językowych (LLM) nawet w trybie offline, oferując płynną produktywność i kreatywność. Najnowsze laptopy Lenovo pozwalają użytkownikom korzystać z obszernej bazy wiedzy Copilot+, umożliwiając im odkrywanie nieskończonych możliwości twórczych. Wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, Copilot+ pomaga w komponowaniu atrakcyjnego tekstu, tworzeniu angażujących wizualizacji i usprawnianiu typowych zadań związanych z produktywnością. Dzięki możliwości pracy w trybie offline z taką samą płynnością jak w trybie online, Yoga Slim 7x i ThinkPad T14s 6. generacji wyznaczają nowe standardy w zakresie innowacji AI PC, zapewniając futurystyczne i usprawnione wrażenia dla użytkowników.



Lenovo Yoga Slim 7x - inteligentniejszy sposób tworzenia

Dzięki Lenovo Yoga Slim 7x opartemu na AI, twórcy mogą spędzać mniej czasu na edycji, renderowaniu i przetwarzaniu, a więcej na tworzeniu, bez względu na to, gdzie się znajdują. Procesor Snapdragon X Elite Hexagon NPU w Lenovo Yoga Slim 7x zapewnia twórcom wbudowany dostęp do takich funkcji, jak zamiana tekstu na obraz, zaawansowane opcje edycji zdjęć i wideo, tworzenie i edytowanie tekstu, a także wiele innych funkcji, które pozwalają zaoszczędzić czas, który można lepiej wykorzystać na tworzenie nowych, kreatywnych przedsięwzięć. Dodatkowe, bardziej inteligentne doświadczenia obejmują zaawansowaną jakość i funkcjonalność aparatu i połączeń, audio w bezstratnej, wysokiej rozdzielczości, strumieniowanie 4K, szybszą łączność z Internetem i zwiększone bezpieczeństwo. Oznacza to, że podczas gdy Lenovo Yoga Slim 7x radzi sobie nawet ze złożonymi zadaniami z prędkością, jest również niezwykle energooszczędny, gdy obciążenie przetwarzania spada, co przekłada się na nawet wielodniowy czas pracy na baterii 70 Wh. Lenovo AI Core współpracuje również z procesorem Snapdragon X Elite, inteligentnie określając dokładny scenariusz użytkownika, dynamicznie dostosowując moc i wydajność w zależności od wykonywanego zadania. Oznacza to dostęp do potężnych funkcji obsługujących sztuczną inteligencję w cienkim, przenośnym urządzeniu, które jest gotowe do pracy zawsze i wszędzie, gdy tylko wyzwoli się kreatywność.



Przy wadze zaledwie 1.28 kg i grubości 12.9 mm, laptop Lenovo Yoga Slim 7x jest równie przenośny, co potężny. Kreacje wykonane na Lenovo Yoga Slim 7x ożywają na 14.5-calowym panelu dotykowym PureSight OLED o proporcjach 16:10, rozdzielczości 3K 90 Hz i jasności szczytowej 1000 nitów, z obsługą 100% gamy kolorów sRGB i P3, a także TUV Rheinland Low Blue Light. Kamera internetowa FHD MIPI IR zapewnia wyraźniejszy obraz podczas połączeń wideo i jest wyposażona w cztery mikrofony Voice ID dla lepszej jakości rozmów. Dźwięk również brzmi realistycznie dzięki doskonałemu, czterogłośnikowemu systemowi dźwiękowemu Lenovo Premium Suite. Klawiatura Premium Suite oferuje 1.5-milimetrowy skok każdego klawisza. Dodanie nowej powłoki Yoga o długotrwałych właściwościach anty-olejowych poprawia komfort pisania, podczas gdy gładzik o wymiarach 135x80 mm oznacza większą precyzję działania w podróży.



Lenovo Yoga Slim 7x jest również oszczędny pod względem zużycia zasobów w swojej konstrukcji i opakowaniu, bez użycia plastiku w materiałach opakowaniowych. Urządzenie jest dostarczane w pudełkach wykonanych z papieru z certyfikatem FSC i innych kontrolowanych materiałów i wykorzystuje prasowaną na sucho pulpę papierową jako amortyzację, a dołączona torba systemowa jest wykonana z szybko odnawialnego włókna bambusowego. Lenovo oferuje również usługę kompensacji emisji CO2 w ramach zakupu tego urządzenia. Usługa ta pomaga zrównoważyć szacowaną emisję CO2 związaną z urządzeniem klienta w całym jego średnim cyklu życia poprzez zakup kredytów offsetowych w celu wsparcia zweryfikowanych projektów CDM, Gold Standard, Climate Action Reserve i ONZ mających na celu zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Yoga Slim 7x obejmuje również usługę Lenovo Premium Care, zaawansowaną usługę wsparcia, która zapewnia spersonalizowaną pomoc w zakresie sprzętu i oprogramowania świadczoną przez doświadczonych techników oraz szybkie naprawy.





ThinkPad T14s 6. generacji stworzony dla biznesu

ThinkPad T14s 6. generacji to pierwszy komercyjny Copilot+ PC, który stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie komputerów ze sztuczną inteligencją do użytku komercyjnego. Dzięki zaawansowanemu procesorowi Snapdragon X Elite, wyposażonemu w zintegrowany procesor graficzny Adreno i wbudowany silnik AI, ThinkPad T14s 6. generacji zapewnia doskonałe wrażenia użytkownika, które wyznaczają nowy punkt odniesienia zarówno pod względem wydajności, jak i wydajności laptopów biznesowych z systemem Windows. Zintegrowany procesor 45 TOPS NPU zapewnia najwyższe możliwości sztucznej inteligencji bezpośrednio na samym urządzeniu, koncentrując się na zwiększeniu produktywności i ułatwieniu płynnych procesów tworzenia. Lenovo ThinkPad T14s 6. generacji pozwala użytkownikom odkrywać nieskończone możliwości twórcze dzięki nowym narzędziom kreatywnym. Copilot+ pomaga usprawnić typowe zadania związane z produktywnością dzięki generatywnej sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu, a dzięki płynnej integracji z aplikacjami Microsoft 3655 wydajność pracy staje się podobna do posiadania spersonalizowanego asystenta opartego na sztucznej inteligencji na wyciągnięcie ręki.



Wyposażony w nawet do 64 GB szybkiej pamięci LPDDR5x6, umieszczony w eleganckiej 14-calowej obudowie z wąskimi ramkami, ThinkPad T14s 6. generacji emanuje profesjonalnym wyrafinowaniem. Użytkownicy doświadczą wyjątkowej współpracy opartej na wideo dzięki wygodnemu paskowi komunikacyjnemu zawierającemu kamerę FHD + IR MIPI z fizyczną migawką kamery zapewniającą prywatność. Technologia Wi-Fi 7 i opcjonalne funkcje 5G sub 66, zapewniają stałą łączność w dowolnym miejscu, a korzystanie z baterii 58 Wh sprawia, że można cieszyć się wielodniowym czasem pracy baterii przy użyciu bardziej energooszczędnego panelu wyświetlacza o niskim poborze mocy.



System Windows z procesorem Snapdragon dla przedsiębiorstw

Dzięki długotrwałej trójstronnej współpracy, firmy Lenovo, Qualcomm Technologies i Microsoft stworzyły obszerną listę ponad stu aplikacji dla przedsiębiorstw od niezależnych dostawców oprogramowania (ISV), zoptymalizowanych pod kątem natywnej funkcjonalności w systemie Windows z procesorem Snapdragon. Dzięki przyszłościowemu podejściu i skupieniu się na krytycznych obszarach, takich jak zarządzanie urządzeniami, kooperacja, produktywność i bezpieczeństwo chip-to-cloud, współpraca ta aktywnie działa z najnowocześniejszymi komercyjnymi firmami zajmującymi się oprogramowaniem o wartości dodanej, takimi jak DynamoAI, które wykorzystują technologię AI zaprojektowaną w celu zwiększenia wydajności i ochrony. Ciągłe zabezpieczanie urządzeń i danych organizacji oraz ochrona prywatności w erze sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie. ThinkPad T14s 6. generacji pomaga zarządzać i minimalizować ryzyko w każdym punkcie końcowym dzięki solidnym funkcjom bezpieczeństwa ThinkShield i rozwiązaniom, które nadają priorytet ochronie bez uszczerbku dla wydajności. Na przykład partnerzy oprogramowania, tacy jak SentinelOne, umożliwiają przedsiębiorstwom zapewnienie solidnej, wielowarstwowej ochrony przed oprogramowaniem ransomware. Ponadto ThinkShield oferuje wykrywanie zagrożeń oparte na sztucznej inteligencji z zabezpieczonym procesem rozruchu, a samonaprawiające się oprogramowanie układowe zapewnia solidną podstawę dla ogólnego bezpieczeństwa systemu we współpracy z Qualcomm Secure Processing Unit z rozwiązaniem Microsoft Pluton.



Wykorzystując bogate doświadczenie Lenovo w dostarczaniu laptopów ThinkPad opartych na architekturze ARM do użytku korporacyjnego, ThinkPad T14s 6. generacji wyróżnia się szeregiem skalowalnych funkcji bezpieczeństwa, usług dostosowywania i wdrażania obsługiwanych przez Lenovo TruScale. Umożliwia to administratorom IT strategiczne zarządzanie wdrażaniem urządzeń AI PC nowej generacji w całej flocie z precyzją i pewnością. Usługi te mają na celu ochronę poufnych informacji oraz zapewnienie elastyczności i kontroli niezbędnej do spełnienia określonych potrzeb biznesowych w przypadku wdrożeń na większą skalę.



Dostępność i ceny w regionie EMEA

- Lenovo Yoga Slim 7x będzie dostępny od czerwca 2024 r., a jego cena początkowa wyniesie 1599 EURO (z VAT).

- Lenovo ThinkPad T14s 6. generacji będzie dostępny od czerwca 2024 r. w Wielkiej Brytanii i Niemczech, a w pozostałej części regionu EMEA od sierpnia 2024 r., w przewidywanej cenie początkowej 1769 EURO (bez VAT).



























źródło: Info Prasowe - Lenovo