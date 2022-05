Lenovo prezentuje nowe komputery Yoga

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo zaprezentowało dziś nową generację ultrasmukłych laptopów klasy premium Yoga, z systemem Windows 11. Nowa linia Yoga zawiera także odświeżone 14- i 16-calowe Yoga Slim 7 Pro, Yoga Slim 7i Pro oraz Yoga 7. Aby sprostać potrzebom nowego, hybrydowego modelu pracy, Lenovo zaprezentowało także nowy Yoga AIO 7 - 27-calowy komputer stacjonarny z ekranem 4K, który regulowany jest ergonomicznym zawiasem zapewniającym nieograniczone możliwości adaptacji, współpracę między wieloma urządzeniami, w formie, która jest dziełem nowoczesnej inżynierii w służbie współczesnego domu.







Konwertowalne laptopy Lenovo Yoga 2 w 1, stworzone z myślą o połączeniu najwyższej klasy mobilności i wszechstronności z większą mocą, były pionierami w umożliwianiu użytkownikom możliwości dobierania odpowiedniej formy komputera, najlepiej pasującej do pracy, nauki czy zabawy. Od tego czasu linia Yoga rozszerzyła się i obejmuje jeszcze więcej urządzeń konsumenckich klasy premium, które są teraz dostępne w wielu różnych obudowach, w tym w formie ultrasmukłych laptopów klasycznej budowy, komputerów stacjonarnych, Chromebooków i tabletów. Nowa generacja urządzeń Yoga została zaprojektowana, aby pomóc ludziom w dzisiejszym środowisku hybrydowym, sprostać nowym wyzwaniom i możliwościom w zakresie łączenia się, konsumpcji i tworzenia treści, współpracy w domu, szkole, biurze i nie tylko – dając użytkownikom narzędzia konieczne, by robić więcej, na swój własny, indywidualny sposób.



Nowa linia Lenovo Yoga Slim to szczyt wydajności i mobilności — zdefiniowany przez wyrafinowane wykonanie, doskonałe wrażenia i odważne innowacje. Te ultrasmukłe laptopy łączą komfortową konstrukcję krawędzi z miękkimi konturami, zapewniając łatwiejszą, bardziej wygodną mobilność i obsługę. Zostały również stworzone z myślą o najwyższej jakości, korzystając z nowego zestawu funkcji Lenovo X Power, który zapewnia jeszcze lepszą wydajność. Co więcej, są to komputery wzbogacone o rewelacyjne wyświetlacze Lenovo PureSight, które wyznaczają nowe standardy dla urządzeń klasy premium, zapewniając ostrzejsze, szybsze i bardziej realistyczne wrażenia wizualne, przy bezpieczeństwie zagwarantowanym certyfikatem EyeSafe.



Linia Yoga Slim oznacza najwyższą, mobilną wydajność — umożliwiającą użytkownikom przystosowanie się do hybrydowego stylu życia dzięki nowoczesnym rozwiązaniom gwarantującym nowy poziom wydajności i bezpieczeństwa — wszystko to jest możliwe dzięki sztucznej inteligencji Lenovo AI Engine+. Wydajność tego opartego o AI rozwiązania zapewnia możliwość skutecznego przewidywania zapotrzebowania użytkownika na energię na podstawie tego, co robi, podczas gdy Lenovo Intelligent Sense i Integrated Security, będące również częścią Lenovo A.I. Engine+, pomagają w bezproblemowej, bezpiecznej pracy i rozrywce na komputerach Yoga.



Konsumenci mogą również dodać zaawansowane wsparcie Lenovo Premium Care, aby zapewnić wyższy poziom obsługi. Usługa VIP obejmuje między innymi priorytetowe traktowanie, spersonalizowane wsparcie w zakresie sprzętu i oprogramowania ze strony ekspertów, coroczne kontrole stanu komputera.



Nowe urządzenia Yoga Slim i modele konwertowalne siódmej generacji są standardowo objęte usługą Lenovo CO2 Offset Service w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Ta usługa uwzględnia średnią emisję dwutlenku węgla związaną z danym urządzeniem, od produkcji przez wysyłkę, aż po średni cykl życia (do 5 lat) oraz wspiera sprawdzone projekty Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie zmian klimatycznych.



Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce.



































Źródło: Info Prasowe / Lenovo