Lenowo ThinkPad X1 - nowe laptopy w przedsprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo z dumą przedstawia najnowszą pozycję w ofercie laptopów klasy premium z serii X1 — ThinkPad X1 Nano. Najlżejszy ThinkPad w historii — ważący zaledwie 907 g wyznacza nowy poziom wydajności i funkcjonalności. X1 Nano to pierwszy laptop Lenovo ThinkPad na platformie Intel Evo 2 i działający z procesorem Intel Core 11. generacji. Imponuje najwyższej klasy szybkością i sztuczną inteligencją, a jednocześnie wyróżnia się wyjątkowo długim czasem działania baterii. 13-calowy wyświetlacz w wąskich ramkach o rozdzielczości 2K i proporcjach 16:10 prezentuje spektakularny obraz, a cztery głośniki oraz cztery dookólne mikrofony zwiększają walory audiowizualne tego laptopa.







Miłośnikom naprawdę wciągającej rozrywki X1 Nano oferuje obsługę technologii Dolby Vision i Dolby Atmos. Laptop zapewnia najnowocześniejszą łączność Wi-Fi 6, a opcjonalnie także 5G, która zwiększa przepustowość i umożliwia efektywniejszą współpracę w stale połączonym, nowym świecie hybrydowej pracy.



Lenovo ma przyjemność zapowiedzieć dostępność w przedsprzedaży pierwszego na świecie składanego komputera PC ThinkPad X1 Fold. X1 Fold to szczytowe osiągnięcie innowacyjności konstrukcyjnej łączące w sobie niezwykłą mobilność i wszechstronność — cechy definiujące nową kategorię komputerów działających z procesorami Intel Core i technologią Intel Hybrid. Jest on owocem programu innowacyjności Project Athena firmy Intel. Połączenie znanych funkcji smartfonów, tabletów i laptopów w jednym, składanym urządzeniu komputerowym na zawsze zmieni sposób pracy, korzystania z rozrywki, tworzenia i komunikacji. Opcjonalna łączność 5G zapewnia szybsze, bezpieczne i zoptymalizowane połączenia w zasięgu sieci tej klasy, a lepszą ochronę zapewniają funkcje zabezpieczeń ThinkShield.



ThinkPad X1 Fold z systemem Windows 10 jest już dostępny w przedsprzedaży w cenach od 2999 Euro.

ThinkPad X1 Nano ma być dostępny w 4. kwartale roku 2020. Ceny mają zaczynać się od 1949 Euro.



Oprogramowanie Commercial Vantage 1.2 będzie dostępne na całym świecie od 13 października i dodawane bezpłatnie we wszystkich nowych produktach Think. W tym dniu dotychczasowi użytkownicy urządzeń marki Think będą mogli też pobrać najnowszą wersję ze sklepu Microsoft oraz witryny pomocy technicznej Lenovo.

































Źródło: Info Prasowe / Lenovo