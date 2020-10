HP Omnicept Solution - nowy zestaw VR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HP przedstawia rozwiązanie HP Omnicept Solution łączące w ramach jednej platformy - najbardziej inteligentne na świecie gogle VR i zestaw SDK (Software Development Kit) skoncentrowany na deweloperach. HP Omnicept Solution wyposaża twórców oprogramowania VR w ekosystem do tworzenia nowych, spersonalizowanych, wciągających i adaptacyjnych doświadczeń VR dla przedsiębiorstw. Gogle HP Reverb G2 Omnicept Edition VR umożliwiają uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji na temat ludzi, które poprawiają wyniki szkoleń i kształcenia, a także usprawniają współpracę i projektowanie.







Branża VR ewoluuje, aby nadążyć za tym, jak ludzie wchodzą w interakcje z technologią i otaczającym ich światem, chcąc pozostać i czuć się połączonym. Mimika twarzy i język ciała stanowią do 50% efektywnej komunikacji, a według prognoz w 2021 roku od 25% do 30% pracowników będzie pracować z domu. Nowe, immersyjne narzędzia są niezbędne do lepszej pracy zdalnej, szczególnie w zakresie projektowania i rozwoju. HP Reverb G2 Omnicept Edition i Omnicept SDK zostały zaprojektowane, aby dostarczyć więcej osobistych doświadczeń z technologią.



HP Reverb G2 Omnicept Edition na piedestale stawia bezpieczeństwo prywatności użytkowników. Firmware zestawu VR zabezpiecza dane z czujników w każdym momencie rejestrowania i żadne informacje nie są przechowywane w goglach. Aplikacje HP Omnicept pomagają w przechwytywaniu i przesyłaniu danych zgodnie z ogólnymi wymogami przepisów o ich ochronie (GDPR) i zapewniają poufność użytkownikom.



Funkcje HP Reverb Omnicept Editions obejmują:

• DNA gogli HP Reverb G2: Reverb G2 Omnicept Edition bazują na fundamencie modelu Reverb G2, gogli VR o najwyższej rozdzielczości wśród głównych producentów sprzętui, dostarczając najnowocześniejszą optykę, śledzenie pozycyjne, przestrzenny dźwięk 3D oraz ulepszone kontrolery ze wsparciem dla naturalnych gestów.

• Ruch oka i spojrzenie: Zrozumienie, jak użytkownik reaguje na treści w oparciu o swój obszar koncentracji i zrozumienie poziomów zaangażowania oraz o to, gdzie instynktownie patrzy.

• Mimika twarzy: Umożliwia tworzenie naturalnie ekspresyjnych awatarów podczas współpracy przy projektach 3D w celu uzyskania bardziej naturalnych i angażujących rozmów, pomagając zapewnić szybsze i wydajniejsze wyniki w wielofunkcyjnym procesie rozwoju.

• Tętno: Zrozumienie, jak użytkownik reaguje na doświadczenie lub trening, w oparciu o jego tętno. Na przykład, specjaliści mogą dostosować zabiegi typu wellness w VR na podstawie konkretnych reakcji klienta.

• Wyrafinowane Renderowanie: Dzięki zintegrowanemu śledzeniu wzroku, gogle są w stanie rozpoznać kierunek wzroku użytkownika, co pozwala na zmniejszenie obciążenia procesora graficznego i poprawę jakości obrazu w polu widzenia użytkownika, zwiększając realizm VR.



HP Reverb G2 Omnicept Edition – Cena i dostępność:

• Gogle HP Reverb G2 Omnicept Edition mają być dostępne wiosną 2021 roku. Ceny urządzenia zostaną ujawnionej bliżej daty premiery.

• HP Omnicept SDK będzie dostępne wiosną 2021 roku i zaoferuje elastyczny model biznesowy, aby zobaczyć opcje, odwiedź developers.hp.com/xr.





















Źródło: Info Prasowe / HP