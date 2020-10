EarMen by Auris

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Świat mobilnego audio zmienia się z dnia na dzień. Gniazda słuchawkowe znikają ze smartfonów, a producenci urządzeń stawiają na bezprzewodową transmisję strumieniową, a nie na jakość wrażeń słuchowych. Słuchawki Bluetooth zapewniają nam łatwość codziennego słuchania, ale co z tymi z nas, którzy nadal preferują jakość od wygody korzystania z naszego audio? Dla nich powstała nowa marka EarMen. która kontynuuje dziedzictwo dźwięku, które ustanowiło siostrzaną markę Auris, liderem w świecie audio wysokiej jakości. Jednak w przeciwieństwie do produktów Auris, EarMen został zaprojektowany wyłącznie z myślą o słuchaniu przenośnym.







Produkty są niewielkie, stworzone do prostego użytkowania typu plug & play - łatwo mieszczą się w kieszeni obok smartfona. Pomimo niewielkich rozmiarów, produkty EarMen zawierają wydajne komponenty audio zaprojektowane tak, by zapewnić Tobie i Twojemu sprzętowi doznania dźwiękowe bez żadnych kompromisów. Potężne wzmocnienie i światowej klasy przetwarzanie dźwięku, w pełni kompatybilne ze wszystkimi smartfonami i komputerami, a wszystko to w urządzeniu wielkości zapalniczki.



Zdając sobie sprawę z tego, że jakość produkcji i obsługa posprzedażna produktów są dla naszych klientów najważniejsze, wszystkie nasze produkty produkowane są w Europie, aby zapewnić najwyższe standardy w naszym procesie produkcyjnym. Z tego tez powodu centrala firmy oraz obsługa i wsparcie dla klientów znajdują się w USA.



Świetne właściwości modelu Sparrow są dostępne dzięki zastosowaniu najlepszych komponentów i materiałów. Zdecydowana większość całkowitych kosztów produkcji Earmen - obudowy, płyty, transformatory, montaż, itp. - pozostaje na miejscu. Nasze obudowy są wykonywane w ciągu kilku minut w naszym zakładzie. Nasze płytki drukowane wykonywane są w technologii HCP. Tak, niektóre komponenty są produkowane w Chinach, ale wszystko jest sztuką kompromisu w tym punkcie cenowym.



Redukcja szumu/interferencji aplikacji

Dzięki zastosowaniu kondensatorów tantalowych Super LOW ESR, wysokiej klasy komponentów w konstrukcji zasilacza oraz 4-warstwowej, pozłacanej technologii PCB z przemysłu PC i smartphone’ów, Sparrow redukuje hałas do minimum. Poprawia to super drobne szczegóły, szczególnie w plikach Hi‑Res, gdzie można poczuć i usłyszeć różnicę.



Przetwarzanie MQA

Wykorzystując pionierskie badania naukowe, zespół MQA stworzył technologię, która oddaje dźwięk oryginalnego studyjnego wykonania, a technologia MQA stała się powszechnie akceptowana jako standard dystrybucji ultra wysokiej jakości muzyki na różnych platformach.



Pozłacana płyta PCB

Płytka drukowana Sparrow’s PCB (Printed Circuit Board) jest 4-warstwowa, pozłacana, co jest niezrównane pod względem jakości i wydajności. Pozłacana płytka drukowana gwarantuje minimalną utratę jakości dźwięku.



Rozmiar i Design

Sparrow umieszczony jest w lekkiej, ale wytrzymałej aluminiowej obudowie, która chroni sygnał audio przed zakłóceniami. Aluminiowa konstrukcja jest tworzona poprzez frezowanie CNC. Jeśli używasz telefonu jako źródła muzyki, małe i lekkie urządzenie jest kluczowe. Z punktu widzenia wzornictwa, gładkie, zaokrąglone krawędzie pozwalają mu poczuć się bardziej jak integralna część kabla, nie zaczepiając się o nic.



Łatwy w użyciu

Wbudowany napęd adaptacyjny, nie ma potrzeby ręcznej instalacji sterownika. Z połączenia można korzystać bezpośrednio, łatwo dostosowując smartfon do profesjonalnego sprzętu audio.



EarMen Sparrow wsparcie

Dzięki EarMan Sparrow, słuchacze mogą cieszyć się ponad 40 milionami utworów w bezstratnej 16-bitowej rozdzielczości CD i ponad 2 milionami plików hi-res.

• Sparrow obsługuje Tidal Masters (MQA) odtwarzanie z iPhone’ów i smartfonów z systemem Android. Technologia MQA składa pliki w wysokiej rozdzielczości na mniejsze pliki, które mogą być przesyłane strumieniowo w podróży. Jako MQA Renderer, produkty EarMen uzupełniają proces rozkładania plików MQA, pozwalając miłośnikom muzyki cieszyć się szerszym wyborem muzyki wysokiej rozdzielczości.

• Sparrow obsługuje wysokiej rozdzielczości odtwarzanie Qobuz z iPhone’ów, smartfonów z systemem Android oraz komputerów MacOS i Windows. Qobuz przesyła i pobiera muzykę w bitowo doskonałym formacie FLAC, najczęściej używanym do masteringu i archiwizacji, w rozdzielczości do 24-bit/192kHz.



Cena sugerowana modelu EarMen Sparrow w Polsce wynosi 965 PLN brutto. EarMen Sparrow można zakupić w specjalistycznych sklepach audio.





EarMen to w tej chwili 3 modele, z których możemy korzystać zarówno w domu jak i poza nim: wzmacniacz słuchawkowy, przedwzmacniacz, DAC

• Zbalansowane wyjście 2.5mm o mocy do 4.0 Vrms

• Odtwarza 32bit/384kHz formaty: PCM, DoP, DSD64, DSD128 oraz MQA

• Obsługuje odtwarzanie z iPhonów, smartfonów z systemem Android, MacOS i komputerów z systemem Windows

• Jego sercem jest legendarny przetwornik dźwięku SABRE DAC z modulacją HyperStream II, który zapewnia najwyższą jakość dźwięku.

• Sparrow dostarcza dźwięk aż do zestawów słuchawkowych, z napięciem wyjściowym do 4,0 Vrms, zapewniając dużo miejsca dla wymagających słuchawek.





















Źródło: Info Prasowe / MIP