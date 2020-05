Limitowane edycje konsoli PlayStation 4 Pro i akcesoriów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować o specjalnych edycjach PS4 Pro, Dualshocków 4 i zestawów słuchawkowych, które pojawią się w sklepach przy okazji premiery The Last of Us Part II. W skład wyjątkowej edycji konsoli PlayStation 4 Pro wejdą:

- PlayStation 4 Pro o matowym wykończeniu z grawerem przedstawiającym tatuaż Ellie

- Limitowana edycja bezprzewodowego Dualshock 4

- Egzemplarz gry The Last of Us Part II

- Kod na specjalną zawartość cyfrową

Limitowana edycja zestawu, będzie dostępna w cenie 1 849.99 PLN.







Oprócz zestawu z konsolą, do sprzedaży trafią również limitowane edycje słuchawek i kontrolerów bezprzewodowych. Dualshock 4 będzie miał matowe wykończenie w kolorze stalowej czerni oraz detale i logo PlayStation w kolorze białym. W dolnej części po prawej stronie pojawi się charakterystyczny tatuaż Ellie, a na panelu dotykowym widoczne będzie logo The Last of Us Part II. Limitowana edycja Dualshock 4 będzie dostępna w cenie 259.99 PLN



Bezprzewodowe słuchawki w wersji Gold również będą posiadać matowe wykończenie w kolorze stalowej czerni i karmazynowe nauszniki. Oprócz tego, pojawi się również tatuaż Ellie w kształcie paproci i logo The Last of Us Part II. Gold headset będzie dostępny w cenie 379.99 PLN.













Źródło: Info Prasowe / SONY