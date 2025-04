Lindemann WOODNOTE SOLO oraz COMBO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Znana z autorskich rozwiązań w swoich urządzeniach niemiecka Lindemann wprowadza teraz na rynek zupełnie nową linię produktową WOODNOTE. Na chwilę obecną w jej skład wchodzą dwa urządzenia: SOLO oraz COMBO. To pierwsze jest DACiem strumieniującym wykorzystującym opracowaną przez firmę koncepcję upsamplingu sygnału do formatu DSD. Jednocześnie oparte jest ono o świetnie brzmiący układ konwertera analogowo-cyfrowego AKM AK4493S, który w autorskiej aplikacji Lindemanna brzmi tak dobrze, jak nigdy dotąd. Drugie zaś urządzenie, czyli COMBO to połączenie streamera, przetwornika oraz wzmacniacza w jednej obudowie o innowacyjnej architekturze typu „PowerDAC” zapewniającej zaskakującą wręcz jakość brzmienia w systemach głośnikowych. To nie lada gratka dla wszystkich oczekujących analogowego brzmienia ze źródeł cyfrowych, które dodatkowo tym razem opakowane jest w niewielkie i pięknie wyglądające obudowy.







LINDEMANN WOODNOTE SOLO – DAC strumieniujący z autorską technologią upsamplingu do DSD

WOODNOTE SOLO posiada, podobnie jak większe i droższe źródła cyfrowe tej marki niezwykle interesującą architekturę, dokonującą nadpróbkowania każdego przychodzącego sygnału cyfrowego do postaci DSD, w której sygnał zostaje wysłany do właściwego przetwornika marki AKM. Dzięki temu całkowicie ominięto degradujący sygnał filtr cyfrowy i umożliwiono zastosowanie bardzo łagodnego filtrowania sygnału już analogowego w okolicach dopiero 100 kHz. Pozwala to uzyskać bardzo dobre zachowanie układu w zakresie wysokich częstotliwości, co bezpośrednio przekłada się między innymi na analogowe, pełne, płynne brzmienie, którego naprawdę można słuchać godzinami. Co więcej, zastosowano też zegar typu Femto współpracujący z retaktowaniem za pomocą kolejki FIFO, co sprawia, że z zastosowanego toru cyfrowego uzyskano brzmienie, które nie nosi w sobie ani śladu metaliczności, czy cyfrowego nalotu. Mało tego, mamy tutaj w pełni zbalansowany tor analogowy łącznie z wyjściami typu XLR.



Wsparcie dla szerokiego wachlarza platform strumieniujących

Lindemann, dzięki zastosowaniu swojej autorskiej platformy strumieniującej potrafi także sprostać dzisiejszym oczekiwaniom słuchaczy w zakresie odtwarzania muzyki z sieci. Wspiera nie tylko platformę Roon dzięki funkcjonalności Roon Ready, ale także Spotify (w tym Connect), Tidal’a (w tym także Tidal Connect) oraz wiele więcej dzięki bardzo przyjaznej a jednocześnie niezwykle funkcjonalnej autorskiej aplikacji. Co ciekawe, konfigurację ekranu aplikacji możemy dostosować do własnych preferencji (chociażby w zakresie kolejności platform strumieniujących), co jest niemalże niespotykane w tego typu oprogramowaniu sterującym.



Wysokiej jakości obudowa i świetnie zaprojektowane zasilanie

WOODNOTE SOLO posiada rzadko stosowany nawet w bardzo drogich urządzeniach transformator typu R-CORE oraz niskoszumne stabilizatory napięcia. Cały układ zasilania pozbawiony jest zasilaczy i elementów impulsowych, dzięki czemu nie mamy tutaj żadnych problemów z potencjalnymi interferencjami w zakresie wysokich tonów.



LINDEMANN WOODNOTE SOLO dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 6595 PLN.







LINDEMANN WOODNOTE COMBO – “PowerDAC” ze strumieniowaniem mogący napędzić większość kolumn głośnikowych

LINDEMANN WOODNOTE COMBO integruje w jednej obudowie kilka urządzeń. Czyli streamer, przetwornik cyfrowo-analogowy oraz wzmacniacz głośnikowy. Jest to jednocześnie urządzenie o nowatorskiej konstrukcji, ponieważ jest to de facto tak zwany "Powe”DAC", gdzie połączenie pomiędzy samym przetwornikiem a wzmacniaczem mocy pozbawione jest niepotrzebnej konwersji sygnału. Uzyskujemy dzięki temu zaskakująco wręcz dobrą jakość brzmienia na kolumnach, która jednoznacznie będzie nam się kojarzyć ze znacznie większymi i droższymi systemami audio. Ponadto także i w przypadku modelu WOODNOTE COMBO mamy zaimplementowane autorskie rozwiązanie marki Lindemann polegające na konwersji każdego sygnału cyfrowego do postaci DSD w taki sposób, aby uniknąć degradującej brzmienie filtracji w domenie cyfrowej. Ponadto zastosowano tutaj bardzo wysokiej klasy tor analogowy, ze sprawdzonym w urządzeniach z serii MUSICBOOK układem hybrydowym, w którym klasa D odpowiedzialna jest za wzmocnienie prądowe, natomiast wzmocnienie napięciowe jest zrealizowane już w purystycznej klasie A.



Pełne wsparcie dla strumieniowania i szerokie możliwości połączeniowe

LINDEMANN WOODNOTE COMBO posiada takie samo wsparcie dla platform strumieniujących, jak model SOLO. W obu modelach znajdziemy też szeroki wachlarz wejść i wyjść, w tym chociażby wejście HDMI eARC oraz pełen komplet wejść cyfrowych takich, jak S/PDIF, TosLink oraz gniazdo USB do podłączenia pamięci masowej. Warto też wspomnieć, iż oba urządzenia posiadają bardzo dobrze brzmiące wyjścia słuchawkowe podkreślające wysoką klasę produktów firmy LINDEMANN oraz dbałość o każdy detal.



LINDEMANN WOODNOTE COMBO dostępny jest już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a jego sugerowana cena detaliczna brutto wynosi 7995 PLN.

































źródło: Info Prasowe - MIP