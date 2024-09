Logi PLAY 2024 – czas gamingowych i technologicznych innowacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G zaprasza na Logi PLAY 2024 już 17 września 2024 roku. Podczas głównego wydarzenia zostaną zaprezentowane nowe produkty, ogłoszenia o partnerstwie i ekscytujące aktywacje społeczności. Dzięki planowanej transmisji na żywo, społeczność i fani Logitech G mogą zapisać się na wydarzenie po prostu podając swój adres e-mail na stronie Logi PLAY. Wydarzenie podkreśla zaangażowanie Logitech G w przesuwanie granic technologii gier i wspieranie społeczności, która rozwija się dzięki kreatywności i innowacjom. Logi PLAY 2024 obiecuje coś dla każdego, od sportowców e-sportowych po zwykłych graczy, podkreślając zaangażowanie marki w ulepszanie wrażeń z gry. Równocześnie z wydarzeniem Logi PLAY, sprzedawcy detaliczni i twórcy w całej Europie rozpoczną Logi PLAY Days – 13 dni konkursów i ofert specjalnych na najlepiej sprzedający się sprzęt Logitech G.







Od 17 do 29 września #LOGIPLAYDAYS przyniesie oszczędności do 40% na myszach gamingowych, klawiaturach, zestawach słuchawkowych, mikrofonach i nie tylko. W Polsce konsumenci mogą znaleźć oferty w Media Markt, RTV EURO AGD, Media-Expert, Komputronik, x-kom, Morele oraz Amazon. Oferty będą również dostępne na stronie LogitechG.com, a fani marki mogą wziąć udział w konkursie, aby wygrać pełny zestaw do gier o wartości ponad 2000 Euro.

CO: Logi PLAY 2024 to największe święto gier Logitech G, z wydarzeniami transmitowanymi z miejsc na całym świecie, w tym z Paryża, Berlina, Szanghaju, Tokio, Sydney, Madrytu, São Paulo, Doliny Krzemowej i wielu innych.

KIEDY: 17 września 2024 r. o godz. 10:00 czasu pacyficznego i 19:00 czasu środkowoeuropejskiego. Logi PLAY będzie transmitowane na żywo na oficjalnych kanałach streamingowych Logitech G, w tym Twitch, YouTube, Facebook, Douyin i Bilibili, o godzinie 10:00 czasu pacyficznego i 19:00 czasu środkowoeuropejskiego.



NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

• Ekskluzywne premiery produktów: Bądź pierwszym, który zobaczy i wypróbuje najnowsze urządzenia peryferyjne i akcesoria do gier firmy Logitech.

• Panele eksperckie: Dołącz do dyskusji z ekspertami branżowymi na temat przyszłości gier, e-sportu i postępu technologicznego.

• Interaktywne pokazy: Doświadcz praktycznych demonstracji najnowszych technologii i oprogramowania do gier.

• Możliwości nawiązywania kontaktów: Nawiąż kontakt z innymi graczami, deweloperami i profesjonalistami z branży.











źródło: Info Prasowe / Logitech