Logitech - bezprzewodowy trackball ERGO M575

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech zaprezentował dziś nowy, bezprzewodowy trackball ERGO M575. Jest to elegancka mysz, którą łatwo można sterować za pomocą samego kciuka co ma zmaksymalizować komfort użytkowania i zminimalizować miejsce pracy, nowy trackball zapewni również doskonałe podparcie dla każdego rozmiaru dłoni. Mysz będzie dostępna w kolorze grafitowym oraz złamanej bieli. Płynne i czułe sterowanie ERGO M575 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest praca, bez konieczności wykonywania ruchu ręką. Ustawione pod kątem kółko przewijania utrzymuje palce w bardziej naturalnej pozycji, dzięki czemu cała ręka i przedramię pozostają rozluźnione podczas wielu godzin użytkowania.







Dodatkowo za pomocą oprogramowania Logitech Options możliwe będzie dostosowanie precyzyjności kursora i innych atrybutów myszki, aby zapewnić jeszcze większy komfort pracy. ERGO M575 jest prosty, łatwy w obsłudze i wygodny, zapewniając wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do godzin pracy i komfortu.



Trackball może łączyć się z urządzeniem przez dołączony odbiornik USB lub przez Bluetooth® Low Energy. Dzięki dostarczonej baterii AA, mysz będzie działać do 24 miesięcy podczas korzystania z odbiornika bezprzewodowego zapewniając doskonałe wrażenia bezprzewodowe na komputerze Mac, iPadzie lub komputerze PC.



Oprócz pięknego i ergonomicznego kształtu, ERGO M575 został zaprojektowany z myślą o środowisku. Część plastikowych części ERGO M575 jest wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego (PCR) - 50% wersji grafitowej i 21% białej. Program PCR ilustruje zaangażowanie firmy Logitech w projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju i zdolność do wprowadzania innowacji, aby nadać zużytej elektronice użytkowej drugie życie. Do końca 2021 roku połowa obecnej linii myszy i klawiatur Creativity & Productivity będzie zawierać pewien poziom plastiku do PCR i plastiku ten będzie wprowadzony do nowych produktów, o ile to możliwe. Opakowania papierowe ERGO M575 również pochodzą z lasów posiadających certyfikat FSC (R), co odzwierciedla zaangażowanie firmy Logitech we wspieranie odpowiedzialnego zarządzania lasami na świecie.



ERGO M575 będzie dostępna wkrótce dostępna Polsce na stronie producenta, przewidywana cena detaliczna to 49 €uro.





















Źródło: Info Prasowe / Logitech