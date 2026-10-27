Logitech - limitowana mysz MX Master 4 Developer Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Setki otwartych kart w przeglądarce, dziesiątki okien terminala i niekończące się strony dokumentacji - codzienna praca programisty ma swój własny, unikalny rytm, od pierwszej linijki kodu rano po nocne sesje debugowania. Niezależnie od tego, czy deweloperzy wdrażają właśnie kod produkcyjny, czy budują nowe rozwiązania w oparciu o narzędzia AI, sprzęt na biurku powinien być odzwierciedleniem ich codziennej pasji i profesji. Z myślą o twórcach cyfrowej przyszłości Logitech prezentuje MX Master 4 Developer Edition - limitowaną wersję flagowej myszy, dedykowaną społeczności programistycznej. Z okazji premiery marka pojawi się na konferencji GitHub Universe w San Francisco, gdzie uczestnicy będą mogli przetestować nowe urządzenie.







Wyjątkowa wydajność MX Master 4 w wyjątkowej oprawie dla programistów

- Design inspirowany kodem: elegancka, matowa obudowa została ozdobiona laserowo grawerowanymi symbolami programistycznymi (//, ), wzorami układów scalonych oraz kultowym poleceniem {Hello, World}

- Dyskretne nawiązania do świata IT: w obudowę wpleciono subtelne nawiązania do historii technologii, w tym zapis 0xFF + 1 (Dzień Programisty), datę 09.17 (debiut jądra Linux) czy !04.01 (Światowy Dzień Kopii Zapasowych)

- MX Master 4 Developer Edition skrojona pod codzienne wyzwania

> Haptyczna nawigacja po kodzie: wyczuwalne pod palcem mikrowibracje (tzw. feedback haptyczny) pomagają sprawnie „przeskakiwać” między otwartymi oknami i bezbłędnie poruszać się po tysiącach wierszy tekstu.

> Dedykowany panel Actions Ring: pozwala za pomocą jednego kliknięcia wywołać ulubione skróty oraz wspierających codzienną pracę asystentów sztucznej inteligencji.

> Płynność działania z MagSpeed: elektromagnetyczna rolka scrolla umożliwia błyskawiczne przewinięcie do 1000 linii dokumentu na sekundę i natychmiastowe zatrzymanie się na wybranym elemencie. To najszybsze1, najcichsze i najbardziej precyzyjne2 rozwiązanie w historii marki.



Cena i dostępność

Limitowana edycja MX Master 4 Developer Edition będzie dostępna w sprzedaży od 27 października na stronie logitech.com. Rekomendowana cena detaliczna wynosi 549 PLN (do wyczerpania zapasów).

































źródło: Info Prasowe - Logitech