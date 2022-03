Logitech ASTRO Gaming A10 Gen 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G zaprezentował dziś nowy przewodowy zestaw słuchawkowy ASTRO Gaming A10 Gen 2. Oparty na oryginalnym zestawie A10, nowy ASTRO A10 Gen 2 oferuje niezrównany komfort i jakość dźwięku w studyjnej, wszechstronnej konstrukcji dla nowoczesnego gracza. A10 Gen 2 zapewnia starannie zbalansowany, wysokiej jakości dźwięk dzięki specjalnie dostrojonym, 32-milimetrowym przetwornikom dynamicznym ASTRO Audio, które gwarantują wciągające wrażenia. Zaawansowany, zintegrowany mikrofon na wysięgniku można obrócić w górę, aby wyciszyć dźwięk w celu zachowania prywatności, lub w dół, aby uzyskać krystalicznie czyste komunikaty dzięki jednokierunkowemu mikrofonowi 6.0 mm.







Ważący zaledwie 246 gramów A10 Gen 2 jest lekki i wystarczająco wygodny, aby nosić go przez cały dzień. A10 Gen 2 pasuje wszystkim, ale został zaprojektowany i zoptymalizowany pod kątem komfortu dla osób o mniejszym rozmiarze głowy. Wyściełany pałąk i nauszniki z pianki memory foam, w połączeniu z lekką konstrukcją, zapewniają komfort jak piórko.



Jeden z najbardziej ekologicznych zestawów słuchawkowych ASTRO do gier, A10 Gen 2, posiada certyfikat CarbonNeutral, co oznacza, że finansujemy wysokiej jakości certyfikowane programy redukcji emisji dwutlenku węgla, aby zredukować wpływ produktu na środowisko do zera. Elementy plastikowe zawierają co najmniej 35% materiałów pochodzących z recyklingu, a papierowe opakowanie pochodzi z lasów z certyfikatem FSCTM. Wybierając ten zestaw słuchawkowy, robisz to, co do Ciebie należy, aby wesprzeć odpowiedzialne zarządzanie światowymi lasami.



Nowy zestaw słuchawkowy A10 Gen 2 jest dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, miętowej, szarej i liliowej, dzięki czemu gracze mogą pokazać swój indywidualny styl i osobowość. A10 Gen 2 to także drobne udogodnienia, takie jak wskaźniki Braille’a dla osób z wadami wzroku, ultrawytrzymały pałąk zapewniający niezawodne i stabilne działanie oraz ergonomiczna konstrukcja nauszna, która zapewnia bezbolesną, całonocną grę.



Przewodowy zestaw słuchawkowy ASTRO Gaming A10 Gen 2 będzie dostępny od 1 marca 2022 r. w cenie 249 PLN (sugerowana cena detaliczna).















Źródło: Info Prasowe / Logitech