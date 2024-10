Logitech Extend - nowe rozwiązanie do sal konferencyjnych z BYOD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech z radością ogłasza premierę Logitech Extend – nowego, prostego rozwiązania BYOD (Bring Your Own Device), które ułatwia prowadzenie spotkań wideo w salach konferencyjnych opartych na Androidzie lub BYOD. Logitech Extend to jednokablowe, intuicyjne rozwiązanie plug-and-play, które pozwala pracownikom i gościom podłączyć swój laptop lub inne urządzenie mobilne przez kabel USB-C i natychmiast rozpocząć spotkanie bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania ani sterowników. Wiele firm boryka się z problemami, gdy pracownicy korzystają z różnych aplikacji do wideokonferencji na swoich urządzeniach. Współpraca między systemami operacyjnymi i platformami do spotkań bywa utrudniona, co często powoduje frustrację i stratę czasu na podłączenie przed rozpoczęciem spotkań.







Logitech postanowił rozwiązać te problemy, wprowadzając już wcześniej kilka innowacyjnych rozwiązań. Wspólnie z Microsoft i Zoom, firma stworzyła funkcję Direct Guest Join na Windows i Android, która pozwala na łatwe dołączanie do spotkań z różnych platform. Dla tych, którzy wolą korzystać z własnych laptopów, Logitech opracował Swytch – rozwiązanie BYOD dedykowane do sal konferencyjnych opartych na PC.



Logitech Extend – nowe, proste rozwiązanie

Teraz Logitech prezentuje Logitech Extend, które oferuje jeszcze większe możliwości. To proste, jednokablowe rozwiązanie BYOD dla sal konferencyjnych opartych na Androidzie i BYOD. Dzięki niemu użytkownicy mogą po prostu wejść do sali, podłączyć laptop lub telefon kablem USB-C i od razu rozpocząć spotkanie – bez względu na to, z jakiej platformy do wideokonferencji korzystają. Dzięki Logitech Extend, problemy z kompatybilnością różnych systemów to już przeszłość. Firmy mogą teraz wybierać między rozwiązaniami Logitech Extend, Swytch lub Direct Guest Join, w zależności od swoich potrzeb.



Dla sal konferencyjnych na Androidzie i BYOD

Logitech Extend sprawia, że organizowanie spotkań jest szybsze i prostsze. Użytkownicy mogą bez trudu podłączyć swoje urządzenia do systemu wideokonferencyjnego w sali, bez instalowania dodatkowego oprogramowania czy poszukiwania adapterów. To idealne rozwiązanie dla firm, które korzystają z różnych platform, takich jak Zoom, Microsoft Teams czy Google Meet. Urządzenie świetnie sprawdza się w salach konferencyjnych opartych na Androidzie i BYOD, współpracując z kamerami z serii Logitech Rally Bar oraz innymi urządzeniami Logitech.



Ładowanie urządzeń i łatwe zarządzanie

Dodatkowo, Logitech Extend oferuje opcję dodania zasilacza USB-C, który umożliwia ładowanie laptopów i urządzeń mobilnych (do 100W), co zwiększa komfort pracy. Rozwiązanie to jest łatwe w zarządzaniu dzięki oprogramowaniu Logitech Sync, które pozwala na monitorowanie połączeń i zdalne aktualizacje. Extend wspiera również aktualizacje przez Zoom Device Management i Microsoft Teams Admin Center.



Logitech Extend będzie dostępny od listopada 2024 roku w cenie 4499 PLN. Produkt będzie można kupić na stronie Logitech oraz u autoryzowanych partnerów.

























źródło: Info Prasowe - Logitech