Logitech G - Nowa generacja myszy i klawiatur z serii PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G, marka Logitech ogłosiła na Logi Play wprowadzenie na rynek najnowszego sprzętu z serii PRO, zaprojektowanego tak, aby sprostać wymaganiom elitarnych e-sportowców i graczy. Nowa linia obejmuje mysz PRO X SUPERLIGHT 2 DEX Gaming Mouse, mysz PRO 2 LIGHTSPEED Gaming Mouse oraz klawiaturę PRO X TKL RAPID Gaming Keyboard. W ciągu ostatnich trzech lat Logitech G współpracował z setkami profesjonalnych e-sportowców, aby stworzyć kolejną generację sprzętu z serii PRO. Te nowe produkty, w połączeniu z obecną linią sprzętu z serii PRO, oferują graczom wybór kształtu, stylu gry i funkcjonalności, których potrzebują, aby znaleźć dla siebie najlepsze dopasowanie. Gracze mogą również mieć pewność, że jako produkt z serii PRO, każdy z nich gwarantuje najwyższy poziom wydajności we wszystkich myszach i klawiaturach.









Najnowsze dodatki do serii PRO obejmują:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX - Asymetryczny strzelec wyborowy dla graczy

Mysz Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX jest przełomem wśród naszych nowych produktów, oferując zupełnie nową, asymetryczną, praworęczną konstrukcję opracowaną na podstawie opinii profesjonalnych graczy w takich tytułach jak Counter-Strike i Valorant.

Ta mysz to nie tylko ergonomia: to technologiczna potęga.

Technologia bezprzewodowa LIGHTSPEED: Ulepszona, aby obsługiwać odpytywanie 8 kHz, zapewniając ultraszybką i responsywną wydajność.

Czujnik HERO 2: Przeprojektowany od podstaw, aby pomóc osiągnąć odpytywanie 8 kHz, czujnik ten oferuje teraz niezrównaną wydajność śledzenia z prędkością ponad 888 cali na sekundę i przyspieszeniem ponad 88G.

Przełączniki LIGHTFORCE: Łączy czujniki optyczne zapewniające natychmiastową aktywację i niezawodność z komponentem mechanicznym zapewniającym satysfakcjonujące kliknięcie i niskie zużycie energii.

Zrównoważony rozwój: Wyprodukowane w 55% z plastiku ABS pochodzącego z recyklingu, co znacznie zmniejsza wpływ na emisję dwutlenku węgla.



DEX to wyspecjalizowane praworęczne narzędzie, które wielu profesjonalnych graczy poprosiło nas o dodanie do portfolio serii PRO. Podobnie jak w przypadku naszego sprzętu z serii PRO, DEX był wieloletnim cyklem rozwoju, współpracując z setkami elitarnych e-sportowców, aby spełnić ich specyficzne potrzeby.



„PRO X SUPERLIGHT 2 DEX jest jak przedłużenie mojej dłoni, a ten rodzaj komfortu jest kluczowy w meczach o wysoką stawkę” - powiedział Nikola „NiKo” Kovač, G2 Esports, Counter-Strike 2. „DEX zapewnia jakość, precyzję i szybkość, których powiedziałem Logitech, że potrzebuję, aby wygrywać”.



PRO 2 LIGHTSPEED - ulepszenie kultowej myszy PRO Wireless

Oprócz wprowadzenia na rynek zupełnie nowej myszy dla graczy PRO dla osób praworęcznych, skorzystaliśmy z okazji, aby wprowadzić na rynek Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED. Nowa PRO 2 LIGHTSPEED przenosi oryginalną oburęczną konstrukcję myszy do gier PRO Wireless na wyższy poziom dzięki najnowocześniejszym komponentom i ulepszeniom wydajności. Jest to ewolucja ikony e-sportu z najnowszymi aktualizacjami LIGHTSPEED i HERO 2.



„Jeśli jesteś fanem oburęcznych myszy, G PRO 2 LIGHTSPEED jest zdecydowanie tą, którą polecam!” powiedział Evan „evv” De Couto, FlyQuest RED, Valorant. „To tak szybka i responsywna mysz, a jej kształt jest łatwy do trzymania, co sprawia, że dostosowanie się do celów jest bardziej precyzyjne i proste”.



PRO X TKL RAPID - Pierwsza profesjonalna klawiatura z rapid trigger

PRO X TKL RAPID to debiutancka magnetyczna klawiatura analogowa Logitech G, oferująca regulowane punkty aktywacji i funkcję szybkiego wyzwalania. Funkcje te umożliwiają profesjonalistom wykonywanie ruchów i poleceń z wyjątkową szybkością i precyzją. Punkty aktywacji klawiatury i ustawienia szybkiego wyzwalania można natychmiast dostosować bez oprogramowania, co czyni ją idealną dla profesjonalnych e-sportowców, którzy muszą skonfigurować nowy sprzęt w systemach, w których instalacja oprogramowania nie jest dozwolona.

Magnetyczne przełączniki analogowe: Zaprojektowane specjalnie przez inżynierów Logitech G, aby zapewnić najlepszą w branży liniowość reakcji, przełączniki te mają regulowane punkty aktywacji i możliwość szybkiego wyzwalania w celu zapewnienia precyzyjnych i szybkich ruchów.

Kluczowy priorytet: Łatwa w użyciu implementacja rozdzielczości SOCD (Simultaneous Opposing Cardinal Directions) firmy Logitech G, ta funkcja G HUB zapewnia graczom większą precyzję, szybkość i kontrolę nad ruchem w grze, przypisując jedną lub więcej par klawiszy do pomiaru i porównywania działań, takich jak odległość podróży, ostatnie naciśnięcie oraz priorytet neutralny lub bezwzględny.

Konfiguracja w locie: Zaprojektowany, aby umożliwić profesjonalistom szybkie i łatwe konfigurowanie punktów aktywacji i ustawień szybkiego wyzwalania bez zainstalowanego G HUB, idealny do systemów turniejowych, które nie pozwalają na instalację oprogramowania innych firm.

Integracja z G HUB: KEYCONTROL zapewnia szczegółową kontrolę nad szybkim wyzwalaniem i ustawieniami skoku przełączników, przypisaniami wielu akcji i wieloma warstwami poleceń. Użytkownicy mogą również uzyskać dostęp do społeczności G HUB i ustawień profesjonalnych graczy, aby zoptymalizować możliwości swojej klawiatury.

Zrównoważony rozwój: Konstrukcja wykonana z aluminium i plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego.



„Myślę, że PRO X TKL RAPID pomoże wielu osobom lepiej strafe’ować w grze” - powiedział Ilya „m0NESY” Osipov, G2 Esports, Counter-Strike 2. „Możesz strafe’ować tak dobrze i tak szybko, że zyskujesz przewagę. Świadomość, że moje opinie trafiają do tego sprzętu, daje mi jeszcze więcej pewności siebie”.



Ceny i dostępność

PRO X Superlight 2 DEX, ulepszona PRO 2 LIGHTSPEED i klawiatura do gier PRO X TKL Rapid są dostępne w kolorach różowym, czarnym i białym.

PRO X Superlight 2 DEX - dostępna od 17 września - sugerowana cena detaliczna 699 PLN

PRO 2 LIGHTSPEED - dostępna od 17 września - sugerowana cena detaliczna 599 PLN

PRO X TKL Rapid Gaming Keyboard - dostępna w grudniu - sugerowana cena detaliczna 799 PLN.



































źródło: Info Prasowe - Logitech