Logitech G - zestaw słuchawkowy G733 LIGHTSPEED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech G zaprezentował dzisiaj nową kolekcję sprzętu do gier, która celebruje indywidualność i radosną stronę grania. Głównym elementem nowej kolorowej kolekcji Logitech G jest bezprzewodowy, gamingowy zestaw słuchawkowy G733 LIGHTSPEED. Dostępny w czterech żywych kolorach, nowy zestaw słuchawkowy do gier G733 jest w pełni funkcjonalnym, bezprzewodowym zestawem słuchawkowym, który pasuje do Twojego stylu i sprawia, że teraz możesz wyrazić swoją indywidualność podczas grania w ulubione gry. Uzupełnieniem nowej, kolorowej kolekcji są myszy do gier G102 i G305 oraz klawiatura mechaniczna G915 TKL.







Zaczynając do akcesoriów do gier po opakowania produktów, kolory szare, białe i czarne historycznie zdominowały branżę, ale w miarę rozwoju gamingu, osobista ekspresja społeczności graczy zmienia się, a producenci muszą wziąć pod uwagę zaspokojenie bardziej zróżnicowanych potrzeb. Dzięki mediom społecznościowym, pojawieniu się treści generowanych przez użytkowników (UGC) i szybkiemu rozwojowi transmisji strumieniowej, sprzęt dla graczy i twórców zaczyna być często w centrum uwagi. Skłania to do głębszego zastanowienia się nad kolorami, których używają oraz tym, co to daje na temat ich indywidualnego stylu i osobowości.



Nowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy G733 jest dostępny w wersjach: białej, niebieskiej, liliowej i czarnej. Waży tylko 278 g, posiada nowy kolorowy, dwustronny pasek nagłowny , które utrzymuje zestaw i jest wyposażony w miękkie, dwuwarstwowe nauszniki z pianką zapamiętującą kształt, dzięki czemu jest to jeden z najwygodniejszych zestawów słuchawkowych, jakie firma Logitech G kiedykolwiek zaprojektowała. Wspólnie z headsetem G733 Logitech G zaprezentował kolekcję kolorowych pasków oraz nakładek na mikrofony, które są kompatybilne ze wszystkimi zestawami słuchawkowymi Logitech G.



Oczekuje się, że bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do gier Logitech G733 LIGHTSPEED będzie dostępny w sprzedaży detalicznej w sugerowanej cenie 499 PLN. Paski, które są dostępne w pięciu opcjach kolorystycznych, będą dostępne w sprzedaży detalicznej w cenie 49 PLN za sztukę. Zestaw pięciu nakładek na mikrofony, będzie dostępny w sprzedaży detalicznej w cenie 49 PLN za komplet. Klawiatura do gier G915 TKL jest sprzedawana w cenie detalicznej 899 PLN, natomiast mysz Logitech G305 w cenie 249 PLN i mysz Logitech G102 LIGHTSPEED Gaming Mouse w cenie detalicznej 119 PLN. Wszystkie produkty mają być dostępne we wrześniu 2020 roku.



































Źródło: Info Prasowe / Logitech