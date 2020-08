Motorola moto g9 play

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Potrzebujesz błyskawicznie reagującego procesora, który nie będzie marnować Ci czasu? A co powiesz na system trzech aparatów fotograficznych z matrycą główną 48 MP i baterią o pojemności 5000 mAh wystarczającą na dwa dni? Nowa moto g oferuje zupełnie nowy poziom wrażeń, łącząc w jednym urządzeniu wszystkie wymarzone cechy i funkcje. moto g9 play imponuje mocą pod każdym względem. moto g9 play to jeden z pierwszych na świecie smartfonów z superszybką platformą mobilną Qualcomm Snapdragon 662. Sztuczna inteligencja i dynamiczne funkcje aparatów umożliwiają robienie zdjęć i nawiązywanie łączności w zupełnie nowy sposób, a gry i filmy urzekają płynną grafiką w żywych kolorach.







Snapdragon 662 działa szybciej i z większą wydajnością, dzięki czemu możesz płynnie pracować wielozadaniowo z mniejszymi opóźnieniami. Telefon reaguje błyskawicznie na każde dotknięcie, stuknięcie i przeciągnięcie palcem po ekranie. Możesz też sprawnie przełączać wiele otwartych aplikacji dzięki pamięci operacyjnej o pojemności 4 GB.



Korzystając z systemu trzech aparatów fotograficznych w moto g9 play — aparatu głównego, czujnika głębi i aparatu Macro Vision — można łatwo robić zachwycające zdjęcia przy dowolnym oświetleniu i w każdej scenerii.



Matryca aparatu głównego o rozdzielczości 48 MP wykorzystuje technologię Quad Pixel oferując 4-krotnie większą światłoczułość, tryb nocny i dużą przysłonę f/1.7. Dzięki temu uzyskasz jasne zdjęcia nawet przy niedoskonałym oświetleniu. Czujnik głębi współdziała z aparatem głównym i automatycznie rozmywa tło, zmieniając zwykłe zdjęcia w piękne portrety o dokładnych konturach. Lubisz zwracać uwagę na szczegóły? To dobrze - aparat Macro Vision umożliwia 4-krotne zbliżenie do obiektu w porównaniu ze standardowym obiektywem. Ostre pozostają najdrobniejsze detale: od skrzydełek trzmiela po kryształki płatków śniegu, dzięki czemu otwiera się przed Tobą zupełnie nowy świat.



Niezależnie od tego, czy używasz telefonu do rozrywki, pracy, czy tylko łączności ze światem, mając moto g9 play, nie musisz przejmować się czasem działania baterii. Potężna bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia dwa dni działania na jednym naładowaniu. Dlatego możesz słuchać muzyki przez 83 godziny, oglądać wideo przez 16 godzin albo przeglądać ulubione strony internetowe przez 13 godzin. Kiedy przyda się zastrzyk energii, technologia TurboPower zapewnia dodatkowe godziny działania po zaledwie minutach ładowania.



Twoje zdjęcia, filmy, gry i czaty wideo ożyją na ultraszerokim ekranie. Wyświetlacz Max Vision HD+ o przekątnej 6.5” prezentuje maksymalne pole widzenia dzięki proporcjom 20:9. Większy współczynnik proporcji ekranu do obudowy oznacza bezkompromisową jakość ulubionej rozrywki. moto g9 play wyposażono w 64 GB wbudowanej pamięci masowej4, dlatego oferuje dużo miejsca na zdjęcia, muzykę, filmy i gry. Korzystając z gniazda karty microSD5, można ją łatwo rozszerzyć o 512 GB.



Wiemy, jak cenny jest szybki i łatwy dostęp do Asystenta Google. Dlatego właśnie uprościliśmy jego aktywację w moto g9 play przy użyciu specjalnego przycisku z boku telefonu. Dzięki temu osobisty pomocnik jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby włączyć polecenia głosowe i poprosić Asystenta Google o odpowiedź — nie trzeba nic pisać, stukać ani przeciągać. Funkcja ta doskonale sprawdza się w drodze lub gdy trzeba szybko uzyskać odpowiedź.



moto g9 play to kolejny przykład naszych starań, by zapewniać konsumentom jak najczystszą wersję systemu Android. Zamiast obciążających system nakładek czy dublujących się aplikacji jest niemal zupełnie czysty, uwielbiany przez naszych użytkowników system Android 10. Telefon zawiera też My UX ze wszystkimi znanymi i lubianymi Funkcjami Moto oraz różnymi nowymi funkcjami, które można dostosowywać do własnych potrzeb. W My UX użytkownicy mogą nawet tworzyć własne motywy, dobierając czcionki, kolory, kształty ikon i animacje czytnika linii papilarnych, aby ich telefon był naprawdę niepowtarzalny.



moto g9 play będzie dostępna w głębokim kolorze niebieskim, naturalnym zielonym oraz różowym. Urządzenie trafi do sprzedaży detalicznej oraz do oferty wybranych operatorów w Polsce jeszcze dziś, a także w wybranych krajach europejskich. Sugerowana cena detaliczna w Polsce to 799 PLN. Dodatkowo będzie dostępny w sieci Plus zestaw moto g9 play ze słuchawkami motobuds w cenie 949 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / Motorola