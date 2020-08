Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Portfolio budżetowej marki Mercusys wzbogacone zostało o super wydajny router w niskiej cenie – Mercusys MR50G. Urządzenie szczególnie polecane jest osobom potrzebującym niezawodnego, szybkiego routera w rozsądnej cenie oraz operatorom internetowym, którzy swoim klientom chcieliby zaoferować wydajne urządzenie do Internetu światłowodowego. Router Mercusys MR50G, mimo swojej niewygórowanej ceny, oferuje bardzo dużo przydatnych funkcji, których trudno szukać w podobnych, konkurencyjnych modelach, dostępnych na polskim rynku. Ważną zaletą jest uniwersalność urządzenia, które może pracować również jako Access Point.







Mercusys MR50G pracuje w standardzie 802.11ac, oferując łączną przepustowość do 1900Mb/s w dwóch pasmach transmisji (do 1300Mb/s w paśmie 5Ghz oraz do 600Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz). Poprzez połączenie w paśmie 2.4GHz użytkownicy mogą swobodnie korzystać z poczty elektronicznej czy przeglądarek internetowych, w tym samym czasie pozostawiając pasmo 5GHz do bardziej wrażliwych na opóźnienia zastosowań, np. gier online czy oglądania filmów i ulubionych seriali w jakości 4K.



Dobry zasięg i stałą siłę sygnału w każdym zakamarku domu gwarantuje aż sześć anten o mocy 5dBi, które wspierane są technologią kształtowania wiązki (Beamforming). Technologia ta umożliwia zlokalizowanie urządzeń łączących się z routerem i zwiększenie siły sygnału nadawanego w ich kierunku, zapewniając dzięki temu wyższą wydajność i stabilność połączeń. Co ważne, wykorzystując technologię Smart Connect, router automatycznie wybiera dla każdego połączonego z siecią sprzętu mniej obciążone w danym momencie pasmo WiFi. Skuteczność tych połączeń została dodatkowo zoptymalizowana poprzez zastosowanie technologii MU-MIMO 3x3, dzięki której router jest w stanie komunikować się z trzema urządzeniami klienckimi jednocześnie, co znacznie poprawia ogólną wydajność oraz przepustowość sieci.



Router Mercusys MR50G wyposażony został w gigabitowy port WAN oraz dwa gigabitowe porty LAN, które gwarantują także szybkie połączenia przewodowe. Teraz, by uzyskać maksymalną wydajność, wysoką stabilność i prędkość połączenia podczas korzystania z domowych urządzeń takich jak komputery, telewizory, konsole wystarczy połączyć je z MR50G.



Router MR50G doskonale sprawdzi się także jako urządzenie oferowane w pakiecie przez operatora Internetu: obsługuje IPTV oraz posiada możliwość zmiany domyślnej konfiguracji. Dzięki temu po zresetowaniu urządzenie zachowuje najważniejsze, z punktu widzenia operatora, ustawienia.



Dzięki funkcji kontroli rodzicielskiej możliwe jest zablokowanie wszelkich treści niestosownych dla młodych użytkowników Internetu oraz ustawić dla nich limity dostępu. MR50G pozwala także na utworzenie w łatwy sposób dodatkowej sieci bezprzewodowej dla gości, zapewniając bezpieczeństwo prywatnych danych użytkownika.

Konfiguracja routera oraz dostosowanie ustawień do własnych potrzeb są – podobnie jak w przypadku innych urządzeń marki Mercusys - banalnie proste. Można tego dokonać przez przeglądarkę internetową.



Ogromnym atutem MR50G jest jego cena. Zakup urządzenia to wydatek niespełna 160 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Mercusys