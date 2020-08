Thermaltake Versa T25 Tempered Glass

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Thermaltake zaprezentowało nowy model obudowy, w której dominuje hartowane szkło. Versa T25 TG (Tempered Glass), to typowy przedstawiciel klasy ATX mid-tower (416 mm x 210 mm x 480 mm), w której pomieścimy kartę graficzną do 30 cm długości i coolery CPU o wysokości do 150 mm. Zadbano również o miejsca dla wentylatorów lub chłodnic, dbających o odpowiedni klimat w środku obudowy. Na froncie możemy zamontować nawet dwa wirniki dwa 200 mm, ewentualnie dwie 140-ki lub trzy wentylatory 120 mm. Na górze zmieścimy po dwa 140/120 mm, natomiast wentylator 120 mm z tyłu jest montowany fabrycznie. Ceny modelu Versa T25 TG, jeszcze nie podano.



























Źródło: TechPowerUP