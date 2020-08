Logitech M190 - Nowa mysz bezprzewodowa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dzisiaj firma Logitech przedstawiła pełnowymiarową mysz, która została zaprojektowana z myślą o większych dłoniach. Logitech M190 łączy w sobie technologię bezprzewodową, wysoki komfort użytkowania oraz prostą nawigację razem z jakością i precyzją. Jest to idealna propozycja dla tych, którzy szukają najlepszych rozwiązań w atrakcyjnych cenach. Mysz Logitech M190 ma wygodny, wyprofilowany kształt zaprojektowany tak, aby dopasować się do naturalnego zakrzywienia dłoni, dzięki czemu możesz dłużej zachować produktywność. Dzięki specjalnym zagłębieniom przyciski prowadzą palce w idealne położenie, a dodatkowe podparcie dłoni zapewnia całodzienny komfort w pracy lub w domu. Oburęczny kształt sprawia, że ​​M190 jest idealną myszą dla osób, które szukają większej myszy i alternatywy dla gładzika.







Połączenie bezprzewodowe zapewnia komfortową pracę do 10 metrów, praktycznie bez opóźnień i przerw. Dodatkowo Logitech zapewnia bezproblemowe użytkowanie do 18 miesięcy dzięki dołączonej baterii, która automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania energii, gdy mysz nie jest używana. Odbiornik USB pozwala na prostą i intuicyjną instalację, wystarczy go po prostu podłączyć i sprzęt jest gotowy do użytku.



Logitech M19 jest dostępna w Polsce w cenie 69.99 PLN.



















Źródło: Info Prasowe / Logitech