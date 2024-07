Logitech G G309 – nowa mysz z technologią LIGHTSPEED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G ogłosiła Logitech G309 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse, wysokiej jakości mysz z podwójną łącznością bezprzewodową, precyzyjnym śledzeniem i niezawodną wydajnością w nowo zaprojektowanej obudowie dla wszystkich. Gracze są świadomi, że ich sprzęt musi zapewniać wydajność, komfort i niezawodność, aby mogli grać jak najlepiej. W przypadku myszy gamingowych oznacza to bezprzewodową wydajność z niskim opóźnieniem, precyzyjną kontrolę i płynną synchronizację z ruchami, szczególnie biorąc pod uwagę wymagane tempo i zwinność.







Mysz do gier G309 LIGHTSPEED jest kompatybilna z POWERPLAY, co pozwala graczom na zasilanie G309 bez baterii AA w środku, jeśli zaopatrzą się w bezprzewodowy system ładowania Logitech G PowerPlay, który jest sprzedawany oddzielnie. Zmniejsza to wagę o 18 g (waga baterii alkalicznej). Wyposażona w niezwykle energooszczędny czujnik HERO 25K, mysz G309 oferuje ponad 300 godzin ciągłej rozgrywki z szybkością raportowania 1 ms w trybie LIGHTSPEED na jednej baterii alkalicznej AA. Po przełączeniu na tryb Bluetooth, żywotność baterii wynosi ponad 600 godzin na jednej baterii alkalicznej AA. Nawet z tak dużą ilością technologii w środku, mysz Logitech G309 LIGHTSPEED nie jest ciężka ani nieporęczna. Jest wytrzymała, a jednocześnie kompaktowa i lekka, ważąc zaledwie 86 gramów z baterią alkaliczną AA i 68 gramów bez baterii alkalicznej AA w połączeniu z POWERPLAY.



Mysz Logitech G309 LIGHTSPEED wykorzystuje wyjątkową technologię bezprzewodową LIGHTSPEED firmy Logitech G, zapewniającą wysoką wydajność w grach, która jest większa niż w przypadku większości myszy przewodowych. Dzięki połączeniu bezprzewodowej wydajności LIGHTSPEED z czujnikiem HERO 25K firmy Logitech G, mysz G309 jest w stanie osiągnąć wydajność nowej generacji, zapewniając jednocześnie wyjątkową szybkość reakcji i dokładność, 400 IPS i czułość do 25 600 DPI, bez akceleracji i wygładzania. Ponadto bezprzewodowa technologia LIGHTSPEED pozwala graczom na podłączenie dwóch urządzeń LIGHTSPEED do jednego odbiornika za pomocą narzędzia do parowania urządzeń w G HUB. Gracze mogą wybrać obsługę G309 LIGHTSPEED za pomocą tego samego odbiornika, co klawiatura do gier Logitech, w tym niedawno ogłoszona klawiatura do gier Logitech G515 TKL LIGHTSPEED.



G309 LIGHTSPEED jest wyposażona w hybrydowe przełączniki optyczno-mechaniczne LIGHTFORCE zapewniające niesamowitą szybkość, niezawodność i precyzyjne uruchamianie z wyraźną reakcją. LIGHTFORCE wykorzystuje galwaniczne części stykowe w przełączniku, które działają tak samo jak przełączniki mechaniczne, aby zachować to wyraźne uczucie. Wyzwalacze optyczne i mechaniczne zostały zaprojektowane zgodnie, zapewniając najwyższą wydajność w grach. Przełączniki hybrydowe LIGHTFORCE zapewniają niezawodne, ultra-niskie opóźnienia aktywacji optycznej w połączeniu z najlepszymi atrybutami wyraźnych, dotykowych kliknięć mechanicznych.



Cena i dostępność

Dostępna w kolorze czarnym i białym bezprzewodowa mysz do gier Logitech G309 LIGHTSPEED będzie dostępna 9 lipca 2024 r. w sugerowanej cenie detalicznej 359 PLN.



































źródło: Info Prasowe - Logitech