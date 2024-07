Samsung Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zapowiada wprowadzenie na rynek nowych modeli Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra, które udostępnią potencjał Galaxy AI większej liczbie użytkowników, co pozwoli zadbać kompleksowo o zdrowie i samopoczucie. Nowe pozycje w ofercie urządzeń wearables odgrywają kluczową rolę w wizji Samsung dotyczącej Galaxy AI, która ma służyć poprawie zdrowia, dostarczając cyfrowo spersonalizowanych informacji umożliwiających pełniejsze poznanie swego organizmu. Uzyskanie dokładnych, szczegółowych i zaawansowanych informacji o własnym zdrowiu jest kluczowym czynnikiem w tym procesie, a innowacje firmy Samsung w postaci czujników wprowadzonych do urządzeń Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra pomagają urzeczywistnić tę wizję. Galaxy Watch7 ułatwia codzienne dbanie o dobre samopoczucie dzięki spersonalizowanym treningom i inteligentnym funkcjom monitorowania stanu zdrowia, w tym prewencyjnym.







Galaxy Watch Ultra – najmłodszy członek rodziny Galaxy Watch – to najpotężniejszy w historii smartwatch Galaxy, zaprojektowany z myślą o wsparciu na wyższym poziomie. Najnowsze pozycje w naszej ofercie urządzeń wearables łączą w sobie najbardziej zaawansowane technologie i innowacje Samsung, umożliwiając przejęcie kontroli nad swoim zdrowiem i samopoczuciem dzięki rozwiązaniom z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej – powiedział TM Roh, Prezes i Dyrektor wydziału Mobile eXperience Business w spółce Samsung Electronics. – Inteligentne wskazówki oferowane przez Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra pomogą użytkownikom lepiej poznać siebie i wejść w zupełnie nowy obszar doświadczeń zdrowotnych.



Galaxy Watch7: kompleksowy wgląd w codzienne samopoczucie

Galaxy Watch7 został zaprojektowany, by pomagać w holistycznym poznaniu siebie. Galaxy Watch7 motywuje użytkownika do zdrowszego życia na co dzień na więcej sposobów. Można w nim zarejestrować i analizować ponad 100 treningów oraz tworzyć programy ćwiczeń (Workout Routine) łączące różne formy aktywności, by osiągnąć swoje cele. W funkcji porównywania aktualnych i wcześniejszych wyników (Race) można śledzić postępy i podtrzymywać własną motywację. Funkcja analizy składu ciała (Body Composition) daje szybki, ale kompleksowy obraz stanu fizycznego. Galaxy Watch7 monitoruje tętno i natychmiast sygnalizuje jego niebezpieczne skoki, przeprowadza pomiary elektrokardiograficzne i mierzy ciśnienie krwi.



Zaawansowany, szczegółowy monitoring i spersonalizowane wskazówki są możliwe dzięki najbardziej innowacyjnym rozwiązaniom technicznym w Galaxy Watch7. Ulepszony czujnik BioActive zapewnia większą dokładność, umożliwiając użytkownikowi lepszy wgląd w swoje samopoczucie dzięki kompleksowym pomiarom. Galaxy Watch7 jako pierwszy smartwatch Galaxy umożliwia wygodne monitorowanie końcowych zaawansowanych produktów glikacji (tj. starzenia się skóry) bezpośrednio na nadgarstku za pomocą indeksu AGEs. Proces ten – silnie zależny od diety i stylu życia – odzwierciedla ogólny proces starzenia biologicznego, a jego nasilenie jest markerem zdrowia metabolicznego.



Wyposażony w najpotężniejszy chip w serii Galaxy Watch i po raz pierwszy w procesor 3 nm, Galaxy Watch7 zapewnia bardziej płynne wrażenia dzięki trzykrotnie większej szybkości i o 30% większej wydajności energetycznej procesora. Ponadto, Galaxy Watch7 to pierwszy smartwatch Galaxy wyposażony w system GPS o podwójnej częstotliwości, który może precyzyjniej śledzić lokalizację nawet w gęstej zabudowie miejskiej, umożliwiając użytkownikom poruszanie się we wszystkich miejscach.



Galaxy Watch7 w kultowej okrągłej kopercie dopasowuje się do stylu noszącej go osoby dzięki nowym paskom o nowoczesnym designie a także różnym tarczom. Galaxy Watch7 pozwala też bardziej intuicyjnie i płynnie korzystać ze skomunikowanych z nim urządzeń Galaxy. Można łatwo odpowiadać na wiadomości dzięki gotowym sugerowanym przez Galaxy AI odpowiedziom na podstawie analizy poprzednich konwersacji. Gestami podwójnego uszczypnięcia można z łatwością sterować zegarkiem i smartfonem z rodziny Galaxy, nawet gdy ręce są zajęte.



Galaxy Watch7 będzie dostępny w dwóch rozmiarach: 40 mm i 44 mm. Galaxy Watch7 40 mm jest dostępny w kolorach zielonym i kremowym, a wersja 44 mm w kolorach zielonym i srebrnym.





Galaxy Watch Ultra: maksimum pasjonującej wydajności

Bazując na tych samych zaawansowanych funkcjach monitorowania stanu zdrowia i wydajnym sprzęcie, co Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra – najnowszy i najpotężniejszy w rodzinie – to jeszcze lepsze doświadczenia fitness i wydajność dzięki najwyższej inteligencji i funkcjonalności wśród zegarków Galaxy. Nowa koperta, nawiązująca do tradycji „poduszkowego” designu w rodzinie Galaxy Watch, jest mocniejsza i bardziej elegancka, a dynamiczny system mocowania paska (Dynamic Lug System) pozwala go wymieniać wedle woli.



Funkcje premium stworzone z myślą o ekstremalnej trwałości pozwalają przekraczać granice i sięgać dalej dzięki obudowie z tytanu klasy 4 i wodoszczelności w ciśnieniu do 10 atmosfer. Ponadto, Galaxy Watch Ultra działa w szerszym zakresie wysokości – od 500 metrów poniżej poziomu morza do 9000 m n.p.m., umożliwiając monitorowanie zaawansowanych ćwiczeń fizycznych, takich jak pływanie w morzu, czy jazda na rowerze w ekstremalnych warunkach.



Zegarkiem można rejestrować treningi triatlonowe – od pływania, przez jazdę na rowerze, po bieganie – dzięki nowemu kafelkowi Wiele dyscyplin. Ponadto, nowy pomiar funkcjonalnej mocy progowej (FTP) w jeździe na rowerze dokładnie mierzy maksymalną moc mięśni rowerzysty w czasie zaledwie 4 minut dzięki AI, by odblokować pełen potencjał w oparciu o indywidualne biowskaźniki. Galaxy Watch Ultra zapewnia również zaawansowaną spersonalizowaną strefę tętna, dzięki czemu użytkownicy mogą ćwiczyć na optymalnym poziomie intensywności w zależności od ich możliwości fizycznych.



Dzięki nowo dodanemu przyciskowi szybkiego dostępu (Quick Button) użytkownicy mogą natychmiast inicjować i kontrolować treningi oraz mapować inne funkcje zgodnie ze swoimi potrzebami lub uruchomić sygnał alarmowy (Syrena) w razie niebezpieczeństwa. Po treningu można szybko sprawdzić statystyki dzięki dedykowanym tarczom, które automatycznie przełączają się w tryb nocny (Night Mode), zapewniając optymalną widoczność w ciemności. Dodatkowo, dzięki szczytowej jasności wynoszącej 3000 nitów, Galaxy Watch Ultra zapewnia czytelność nawet w jasnym świetle słonecznym. Dla spokoju ducha podczas dłuższych przygód, Galaxy Watch Ultra ma największą żywotność baterii w całej gamie zegarków Galaxy Watch – do 100 godzin w normalnym trybie oszczędzania energii (Power Saving) i 48 godzin w trybie oszczędzania energii podczas ćwiczeń (Exercise Power Saving).



Galaxy Watch Ultra będzie dostępny w rozmiarze 47 mm, w kolorach tytanowym szarym, tytanowym białym i tytanowym srebrnym.





Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra to pierwsze smartwatche z Androidem działające pod kontrolą najmocniejszej wersji Wear OS 5. Oferując zaawansowaną wydajność i energooszczędność, Wear OS 5 zapewnia użytkownikom płynniejszą interakcję oraz dłuższe korzystanie z Galaxy Watch. Ponadto, mają dostęp do wielu popularnych aplikacji bezpośrednio na nadgarstku, w tym usług Galaxy, aplikacji Google i popularnych produktów innych firm.



Dostępność

Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra będą dostępne w przedsprzedaży na wybranych rynkach od 10 lipca, a w regularnej sprzedaży od 24 lipca.





























źródło: Info Prasowe - SAMSUNG