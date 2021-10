Logitech G League of Legends oficjalnie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech G we współpracy z firmą Riot Games, twórcą gry League of Legends, zaprezentowała dziś serię kolekcjonerskich akcesoriów gamingowych. Kolekcja została zaprojektowana z wykorzystaniem charakterystycznego dla League of Legends wyglądu Hextech i obejmuje zestaw słuchawkowy Logitech G PRO X Gaming Headset, bezprzewodową mysz Logitech G PRO, mechaniczną klawiaturę Logitech G PRO Gaming Keyboard oraz podkładkę Logitech G840 XL Gaming Mouse. Wszystkie elementy kolekcji oferują te same wysokie parametry, których gracze oczekują od produktów Logitech G.









Zestaw PRO X Gaming Headset League of Legends Edition został stworzony, aby zainspirować fanów gry i podnieść poziom zawodników na poziomie turniejowym. Zbudowany w oparciu o sprawdzoną technologię PRO X, opracowaną z myślą o profesjonalistach w dziedzinie Esportu, zestaw słuchawkowy charakteryzuje się wysokiej klasy konstrukcją zapewniającą wyjątkowy komfort i trwałość, technologią Blue VO!CE zapewniającą doskonałą komunikację oraz dźwiękiem przestrzennym 7.1 zapewniającym maksymalną głębię i czystość dźwięku.



Klawiatura PRO Mechanical Gaming Keyboard League of Legends Edition to kompaktowa konstrukcja bez klawiszy numerycznych, która zwalnia miejsce na stole do obsługi myszy z ustawioną niską czułością. Wyposażona w wytrzymałe przełączniki GX Brown Tactile Switch, zapewnia wyraźny sygnał zwrotny, nie będąc przy tym zbyt głośną lub rozpraszającą. Klawiatura posiada programowalne podświetlenie LIGHTSYNC RGB oraz wbudowaną pamięć, co pozwala graczom na dostosowanie i zapisanie wzoru podświetlenia na potrzeby turniejów.



Logitech G przygotował również PRO Wireless Mouse League of Legends Edition. Ta mysz jest wyposażona w technologię LIGHTSPEED Wireless, posiada ultralekką formę, czujnik HERO 25K do precyzyjnego celowania oraz trwałość kliknięcia na poziomie 50-mm. Dzięki przyciskom z możliwością dostosowania, w tym czterem wymiennym przyciskom bocznym, mysz bezprzewodowa PRO zapewnia kontrolę i precyzję na poziomie profesjonalnym.



G840 XL Gaming Mouse Pad przenosi Summoner’s Rift wprost na Twoje biurko i spaja całą kolekcję. Jej duży format 900 mm x 400 mm zapewnia stałą, stabilną wysokość 3 mm, aby wyeliminować zakłócenia myszy, oferując jednocześnie maksymalne możliwości konfiguracji gry.



Ta kolekcja, jest czymś więcej niż tylko zestawem akcesoriów do grania. To narzędzia legendy, wykute przez magię, ulepszone przez naukę, którymi władają mistrzowie.



Wszystkie produkty są dostępne od dzisiaj na LogitechG.com. Zestaw słuchawkowy PRO X Gaming Headset League of Legends Edition będzie sprzedawany w cenie 569 PLN, klawiatura PRO Mechanical Gaming Keyboard League of Legends Edition w cenie 569 PLN, mysz PRO Wireless Mouse League of Legends Edition w cenie 569 PLN, a podkładka Logitech G840 XL Gaming Mouse Pad League of Legends Edition w cenie 219 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / Logitech