Logitech G oficjalnym partnerem Call of Duty: Modern Warfare 4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech G został oficjalnym partnerem w kategorii gamingowych urządzeń peryferyjnych (Official PC Peripheral Partner) gry Call of Duty: Modern Warfare 4. W ramach współpracy marka dostarczy graczom szereg atrakcji, obejmujących ekskluzywne przedmioty w grze, wydarzenia dla społeczności, konkursy, aktywacje z twórcami internetowymi oraz dedykowane integracje oprogramowania G HUB z najnowszą odsłoną serii. Partnerstwo powstało z myślą o graczach, którzy oczekują maksymalnej precyzji, wysokiej wydajności i jeszcze większej immersji podczas rozgrywki. Logitech G od lat rozwija rozwiązania wykorzystywane zarówno przez profesjonalnych zawodników esportowych, jak i miliony graczy na całym świecie. Współpraca z Call of Duty: Modern Warfare 4 stanowi kolejny krok w rozwijaniu tego ekosystemu.







Co obejmuje współpraca?

W ramach kampanii Play for Prestige gracze otrzymają dostęp do:

• ekskluzywnych przedmiotów w grze inspirowanych Logitech G, w tym specjalnego projektu broni (Weapon Blueprint), zawieszki (Weapon Charm) oraz Calling Card

• wyzwań społecznościowych, wydarzeń z udziałem streamerów i dodatkowych aktywności dla fanów

• konkursów z nagrodami obejmującymi sprzęt Logitech G

• funkcji Streamlabs wspieranych przez sztuczną inteligencję, takich jak automatyczne zapisywanie najlepszych momentów rozgrywki, inteligentne nakładki czy interaktywne rozwiązania dla streamerów

• dedykowanych profili G HUB oraz integracji technologii LIGHTSYNC RGB z Call of Duty: Modern Warfare 4.



Wieloletnie doświadczenie w świecie Call of Duty

Logitech G od wielu lat dostarcza rozwiązania wybierane przez graczy rywalizujących w serii Call of Duty. Myszy, klawiatury i zestawy słuchawkowe Logitech G oraz ASTRO Gaming są wykorzystywane zarówno podczas codziennej rozgrywki, jak i profesjonalnych turniejów esportowych. Nowe partnerstwo rozwija tę współpracę, oferując społeczności jeszcze więcej sposobów na doświadczenie świata Modern Warfare 4.



Premiera Call of Duty: Modern Warfare 4 zaplanowana jest na 23 października 2026 r. Gra trafi na Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (Battle.net i Steam) oraz Nintendo Switch 2. Więcej informacji na temat partnerstwa oraz planowanych aktywności będzie publikowanych w kanałach Logitech G.









źródło: Info Prasowe - Logitech