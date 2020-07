Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech G prezentuje mysz Logitech® G102 LIGHTSYNC Gaming Mouse, która zapewnia wydajność, wszechstronność i klasyczny wygląd w doskonałej cenie. Mysz Logitech G102 LIGHTSYNC Gaming Mouse posiada klasyczną i uwielbianą przez graczy konstrukcję z 6 przyciskami. Można jej używać bezpośrednio po wyjęciu z pudełka lub w pełni skonfigurować w celu uproszczenia i dostosowania działań w grze. Nowa mysz do gier Logitech G102 LIGHTSYNC posiada sensor o wysokiej precyzji z DPI regulowanym do 8000, który zapewnia najwyższą dokładność i szybkość śledzenia.







Podświetlenie G102 LIGHTSYNC RGB zawiera paletę do 16,8 mln kolorów o różnych poziomach jasności, co daje możliwość wyświetlania "tęczowego" pulsującego efektu.

Mysz do gier komunikuje się z prędkością do 1000 reakcji na sekundę - osiem razy szybciej niż standardowe myszy - tak więc po przesunięciu lub kliknięciu myszki reakcja na ekranie jest niemal natychmiastowa. Metalowe sprężyny przycisków dodatkowo udoskonalają wrażenia z użytkowania, zapewniając, że lewy i prawy przycisk są zawsze gotowe na kolejne kliknięcie.



Aby pomóc graczom jak najlepiej wykorzystać swój sprzęt, G102 LIGHTSYNC można zaprogramować za pomocą oprogramowania G HUB firmy Logitech. Posiadająca czysty i nowoczesny interfejs, zaawansowana aplikacja pozwala graczom na szybką personalizację i dostosowanie poleceń dla każdego przycisku myszy.



Oczekuje się, że mysz Logitech G102 LIGHTSYNC Wireless Gaming Mouse będzie dostępna w sklepach w lipci 2020 roku w różnych wersjach kolorystycznych w sugerowanej cenie detalicznej 99 PLNPLN.































Źródło: Info Prasowe / Logitech