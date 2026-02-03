2026-02-03 21:22
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Logitech G325 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset

Logitech G zaprezentował dziś bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Logitech G325 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset – nową propozycję dla graczy, którzy oczekują wszechstronności, immersyjnego brzmienia i całodziennego komfortu bez konieczności sięgania po sprzęt z najwyższej półki cenowej. Model G325 oferuje bezprzewodową technologię LIGHTSPEED oraz wysokiej jakości dźwięk zamknięte w nowoczesnej, minimalistycznej formie. Logitech G325 zaprojektowano z myślą o długich sesjach i aktywnym trybie życia. Lekka konstrukcja, miękkie nauszniki i nowoczesne dopasowanie zapewniają komfort nawet po wielu godzinach użytkowania. Minimalistyczny design dostępny jest w trzech wyrazistych kolorach: liliowym, czarnym i białym, dzięki czemu każdy znajdzie wariant pasujący do swojego stylu.



Wszystkie kluczowe elementy sterowania – włącznik, Bluetooth, regulacja głośności, wyciszenie mikrofonu i inne – zostały zintegrowane bezpośrednio w słuchawkach. Taka konstrukcja pozwala skupić się na rozgrywce bez zbędnych rozpraszaczy. Ponad 24 godziny pracy na baterii sprawiają, że G325 dotrzymuje kroku użytkownikowi od poranka do późnego wieczora – podczas grania, pracy i relaksu.

Bezprzewodowe granie na nowym poziomie
Logitech G325 udowadnia, że funkcje klasy premium nie muszą oznaczać wysokiej ceny. Sercem zestawu jest technologia LIGHTSPEED, zapewniająca stabilne, bezopóźnieniowe połączenie – wystarczająco szybkie dla dynamicznych strzelanek i wystarczająco elastyczne do codziennego użytkowania. Na tym jednak możliwości się nie kończą. Dzięki odbiornikowi USB gracze mogą łatwo przełączać się między PC a konsolą, a łączność Bluetooth® umożliwia korzystanie ze słuchawek na urządzeniach mobilnych. Jedno naciśnięcie przycisku wystarczy, aby przejść z intensywnej rozgrywki do odebrania połączenia lub słuchania muzyki. Bez kabli, bez kompromisów – pełna swoboda działania.

Dźwięk gotowy do gry – bez kompromisów
Zaawansowany dźwięk 24-bitowy zapewnia bogate, szczegółowe brzmienie w każdym gatunku gier. Od epickich ścieżek dźwiękowych po subtelne detale, takie jak kroki czy odgłosy deszczu w tytułach takich jak Fortnite, Baldur’s Gate czy Monster Hunter Wilds – G325 tworzy immersyjną scenę dźwiękową, dorównując droższym konstrukcjom.

Krystalicznie czysta komunikacja na każdym urządzeniu
Zintegrowany mikrofon typu beamforming gwarantuje naturalny i wyraźny dźwięk głosu niezależnie od platformy. Koordynacja z drużyną czy szybkie odebranie telefonu w trakcie sesji nie stanowią żadnego problemu. Dzięki pełnej integracji z Logitech G HUB oraz aplikacją mobilną użytkownicy mogą dostosować korektor dźwięku, ustawienia mikrofonu oraz włączyć wspomaganą przez AI redukcję szumów – zarówno podczas gry na PC i konsoli, jak i w podróży.

Wyjątkowa wartość
Profesjonalna bezprzewodowa łączność, pełne brzmienie i komfort noszenia przez cały dzień w cenie 349 PLN (MSRP) sprawiają, że Logitech G325 LIGHTSPEED redefiniuje oczekiwania wobec zestawów słuchawkowych w tym segmencie cenowym.



źródło: Info Prasowe - Logitech
