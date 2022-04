Logitech Lift - nowa wertykalna, ergonomiczna mysz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała wertykalną, ergonomiczną mysz Lift - bezprzewodową, zaprojektowaną z myślą o całodziennej wygodzie pracy przy biurku. Wspaniała, naturalnie wyprofilowana konstrukcja pasuje do małych i średnich dłoni. Jest dostępna w trzech pięknych wersjach kolorystycznych: różowej, białej i grafitowej. Kolor grafitowy jest również dostępny w wersji dla leworęcznych w Ameryce Północnej i Europie. Lift to najnowszy dodatek do serii Ergo firmy Logitech. Została starannie opracowana z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez użytkowników biorących udział w kilku rundach testów odbywających w laboratorium Logitech Ergo Lab oraz po uzyskaniu aprobaty czołowych instytucji zajmujących się ergonomią.







Ta wyjątkowa mysz łączy w kompaktowej obudowie szereg korzyści i najnowocześniejszych funkcji zwiększających wydajność, a miękki gumowany uchwyt myszy i przytulna podpórka pod kciuk gwarantują wygodę mniejszym dłoniom podczas wielogodzinnej pracy. Nachylenie pod kątem 57 stopni zapewnia użytkownikom prawo- i leworęcznym relaksujący chwyt i odciąża nadgarstek, przez co przedramię przyjmuje bardziej naturalną pozycję. Ciche magnetyczne kółko SmartWheel zapewnia szybkość i precyzję, umożliwiając precyzyjną edycję tekstu linia po linii lub szybkie przewijanie długich dokumentów. Lift można błyskawicznie połączyć bezprzewodowo z systemami operacyjnymi Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS i Android za pomocą technologii Bluetooth Low Energy lub bezpiecznego odbiornika Logi Bolt USB. Dzięki aplikacji Logitech Flow możesz zachować koncentrację przez cały dzień i bez wysiłku zarządzać pracą na maksymalnie 3 urządzeniach z wieloma systemami operacyjnymi.



Podczas konstruowania Lift Logitech wziął pod uwagę zrównoważony rozwój. Lift sprawia, że jest to wybór, z którym możesz się dobrze czuć. W firmie Logitech produkty są projektowane z myślą o zapewnieniu użytkownikom doskonałych wrażeń i zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko, dlatego część plastikowych części myszy Lift jest wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (PCR) - 70% w przypadku grafitu i 54% w przypadku różu i bieli. Program PCR firmy Logitech wzmacnia zaangażowanie marki w projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju i gwarantuje, że tworzywa sztuczne w elektronice użytkowej wycofanej z eksploatacji otrzymają drugie życie. Obecne inicjatywy zmierzające do zwiększenia tego zaangażowania oznaczają, że około 65% elementów myszy i klawiatur z głównej oferty firmy Logitech zawiera określony poziom plastiku PCR, a nowe produkty będą w miarę możliwości wykonane z maksymalnym wykorzystaniem plastiku tego typu. Wszystkie produkty firmy Logitech, w tym Lift, mają certyfikat neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Kupując produkt firmy Logitech, masz świadomość, że ślad węglowy tego produktu został zredukowany do zera dzięki wspieraniu natury, odnawialnych źródeł energii i społeczności, które mają wpływ na klimat i redukują emisję dwutlenku węgla.



Ceny i dostępność

Mysz Lift Vertical Ergonomic Mouse będzie dostępna w kwietniu 2022 r. na stronie Logitech.com oraz u innych sprzedawców na całym świecie. Przewidywana cena detaliczna myszy Lift Vertical Ergonomic Mouse wynosi 349 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / Logitech