Logitech MK295 Silent Wireless Combo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech wprowadza na rynek zestaw MK295 Silent Wireless Combo, trwałej i wygodnej klawiatury i myszy z nową, opatentowaną technologią SilentTouch. W porównaniu z popularnym zestawem Logitech MK270 o 90 procent zredukowano odgłosy pisania i klikania. Technologia SilentTouch w nowym zestawie MK295 Silent Wireless Combo pozwala skupić się na pracy w każdych warunkach, niezależnie od tego, gdzie jesteś. Pełnowymiarowa klawiatura posiada odporną na zalanie konstrukcję, trwałe klawisze i solidne odchylane nóżki z regulacją wysokości, co zapewnia dodatkową warstwę użyteczności i komfortu. Bateria ma żywotność 36-miesięcy, a zestaw komunikuje się bezprzewodowo.







Wygodna i kompaktowa mysz ma ergonomiczny kształt. Oferuje 18-miesięczną żywotność baterii, wyposażono ją też w wyłącznik, dzięki czemu nie uruchomi się przypadkowo podczas przenoszenia czy nieużywania. Bezprzewodowe połączenie działa stabilnie do 10 metrów, a zapewnia je niewielki odbiornik podłączany do portu USB.



Zestaw MK295 Silent Wireless Combo będzie dostępny we wrześniu 2020 r. Przewidywana cena detaliczna zestawu MK295 Silent Wireless Combo to 179 PLN.























Źródło: Info Prasowe / Logitech