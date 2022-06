Logitech Signature MK650

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała nowy zestaw klawiatury z myszą dla firm - Signature MK650 Combo for Business — zaprojektowany z myślą o poprawie komfortu pracy i produktywności pracowników. MK650 Combo wyposażono w zabezpieczenia bezprzewodowe Logi Bolt, które zapewniają niezawodną łączność nawet w zatłoczonych środowiskach bezprzewodowych. Dzięki czemu informatycy w firmach mają pewność, że urządzenia w biurze są bezpieczne. Zestaw jest także kompatybilny z niedawno udostępnionym oprogramowaniem Logi Options+, który umożliwia łatwe dostosowywanie produktów i tworzenie wstępnych ustawień opartych na aplikacji, co pozwala na optymalizację przepływu pracy i zwiększenie wydajności.







Signature MK650 Combo dla firm

Linia produktów Signature dla biznesu oferuje znaczne ulepszenia w porównaniu z powszechnie stosowanymi myszami i klawiaturami, oferując komfort i wzrost wydajności, na które zasługuje każdy pracownik. Dostępna w kolorze grafitowym i białym klawiatura MK 650 Combo ma miękką, zintegrowaną podpórkę pod nadgarstki, a wyprofilowane gumowe uchwyty boczne myszy zapewniają wygodę przez cały dzień. Nowe skróty klawiszowe i funkcja Perfect Stroke pomagają zwiększyć wydajność pracy, poprawiając jednocześnie komfort pracowników. Mysz jest wyposażona w technologię Silent Click, która redukuje hałas kliknięcia o 90%, a także w technologię SmartWheel zapewniającą ultraszybkie przewijanie i precyzję "linia po linii".



Logi Options+

Intuicyjna i łatwa w użyciu aplikacja Logi Options+ umożliwia dostosowanie do potrzeb użytkownika takich funkcji, jak wyznaczanie działań klawiszy i przycisków bocznych, ustawienia wstępne dla poszczególnych aplikacji. Pozwala również na uruchamianie dyktowania i przechodzenia między wieloma komputerami za pomocą myszy z funkcją Flow w celu optymalizacji przepływu pracy. Oprogramowanie Options+ można wdrożyć na skalę masową, co umożliwia informatykom prostą instalację i konfigurację niektórych parametrów aplikacji w celu spełnienia wymagań korporacyjnych.



Zabezpieczenie bezprzewodowe Logi Bolt

Logi Bolt to protokół łączności bezprzewodowej nowej generacji firmy Logitech. Protokół jest oparty na technologii bezprzewodowej Bluetooth Low Energy i zawiera wiele zabezpieczeń zaprojektowanych w taki sposób, aby informatycy nie musieli się martwić o bezpieczeństwo sprzętu. Bolt minimalizuje zagrożenia związane z podatnością na ataki w biurze i zdalnie. Zapewnia również solidną łączność nawet w zatłoczonych środowiskach bezprzewodowych. Urządzenie jest wyposażone w tryb bezpieczeństwa Bluetooth 1, poziom 4, znany również jako tryb Secure Connections Only, który jest zgodny ze standardem FIPS (Federal Information Processing Standards).



Zrównoważony rozwój

Nowy zestaw Logitech for Business jest zapakowany w papierowe opakowanie stworzone z materiałów, które pochodzą z lasów z certyfikatem FSC i innych kontrolowanych źródeł, dzięki czemu nadaje się do recyklingu. Ponadto wszystkie produkty firmy Logitech mają certyfikat neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Kupując produkt firmy Logitech, ślad węglowy tego produktu został zredukowany do zera dzięki wspieraniu leśnictwa, odnawialnych źródeł energii i społeczności, które mają wpływ na klimat i redukują emisję dwutlenku węgla. Ponadto pewna liczba plastikowych części użytych w zestawie Signature MK650 Combo jest wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR): 21% w przypadku białej i 28% w przypadku grafitowej klawiatury K650 oraz 26% w przypadku białej i 64% w przypadku grafitowej myszy M650.



Ceny i dostępność

Zestaw Signature MK650 Combo będzie dostępny w sierpniu 2022 r.

















Źródło: Info Prasowe / Logitech