Logitech Zone Vibe Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała dziś słuchawki Zone Vibe Pro oraz Zone Vibe Pro for Business. W dobie pracy hybrydowej, w której według danych DHR Global z 2026 roku uczestniczy aż 79% pracowników, te wygodne słuchawki nauszne eliminują codzienną potrzebę przełączania się między zestawem przeznaczonym do pracy a prywatnymi urządzeniami audio. Zone Vibe Pro rozwiązują ten problem, idealnie wpisując się w rytm całego dnia. Zapewniają wyraźny dźwięk podczas porannego spotkania online, pozwalają obejrzeć ulubiony serial w trakcie przerwy obiadowej, tłumią hałas dzięki ANC podczas spaceru z psem lub dojazdu do pracy, a po godzinach pomagają się odprężyć przy podcaście lub ulubionej muzyce.







Stworzone dla działów IT i dużych przedsiębiorstwach

Wersja Zone Vibe Pro for Business oddaje w ręce działów IT rozwiązanie audio klasy biznesowej, zaprojektowane z myślą o wdrażaniu na dużą skalę. Słuchawki posiadają certyfikację dla platform Microsoft Teams (z normą Premium Microphone for Open Office), Zoom oraz Google Meet, co gwarantuje niezawodną jakość połączeń zarówno w biurze, jak i w trybie zdalnym. Administratorzy IT mogą zdalnie monitorować urządzenia, aktualizować oprogramowanie i zarządzać ustawieniami w całej organizacji za pomocą programu Logitech Sync, co znacząco redukuje liczbę zgłoszeń serwisowych.



Dodatkowe kluczowe korzyści:

● Wygoda przez cały dzień: przeprojektowany, miękki pałąk równomiernie rozkłada nacisk wokół głowy.

● Długi czas pracy na baterii: do 30 godzin słuchania muzyki lub do 18 godzin rozmów z włączoną funkcją ANC (aż do 66 godzin z wyłączonym ANC).

● Szybkie ładowanie USB-C: 5 minut ładowania zapewnia pełną godzinę rozmów. Podczas ładowania przez USB wszystkie funkcje audio pozostają aktywne.

● Wydłużona żywotność: wymienne elementy - pałąk, nauszniki oraz baterie** - pozwalają wydłużyć okres użytkowania słuchawek.

● Warianty kolorystyczne: słuchawki Zone Vibe Pro dostępne są w kolorach: grafitowym, czarnym (tylko na Amazon), białym oraz liliowym (tylko na logitech.com). Wersja Zone Vibe Pro for Business występuje w kolorach: grafitowym, białym oraz różowym.



Zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju

Słuchawki Zone Vibe Pro zostały zaprojektowane w sposób mający na celu ograniczenie wpływu na środowisko. Elementy z tworzyw sztucznych zawierają co najmniej 29% certyfikowanego plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR). Magnesy wewnętrzne wykorzystują w 100% odzyskane metale ziem rzadkich, a bateria powstaje z wykorzystaniem 100% recyklingowanego kobaltu. Opakowanie papierowe pochodzi z lasów z certyfikatem FSC oraz innych kontrolowanych źródeł.



Cena i dostępność

Słuchawki Zone Vibe Pro debiutują na rynku globalnym 30 września 2026 roku w cenie 1099 PLN. Model Zone Vibe Pro for Business z odbiornikiem Zone USB-C dostępny jest w cenie 1299 PLN, natomiast wersja Zone Vibe Pro for Business Native Bluetooth Edition będzie dostępna za 1199 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Logitech