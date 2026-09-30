2026-09-30 09:17
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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Logitech Zone Vibe Pro

Obrazek Logitech Zone Vibe Pro

Firma Logitech zaprezentowała dziś słuchawki Zone Vibe Pro oraz Zone Vibe Pro for Business. W dobie pracy hybrydowej, w której według danych DHR Global z 2026 roku uczestniczy aż 79% pracowników, te wygodne słuchawki nauszne eliminują codzienną potrzebę przełączania się między zestawem przeznaczonym do pracy a prywatnymi urządzeniami audio. Zone Vibe Pro rozwiązują ten problem, idealnie wpisując się w rytm całego dnia. Zapewniają wyraźny dźwięk podczas porannego spotkania online, pozwalają obejrzeć ulubiony serial w trakcie przerwy obiadowej, tłumią hałas dzięki ANC podczas spaceru z psem lub dojazdu do pracy, a po godzinach pomagają się odprężyć przy podcaście lub ulubionej muzyce.



Stworzone dla działów IT i dużych przedsiębiorstwach
Wersja Zone Vibe Pro for Business oddaje w ręce działów IT rozwiązanie audio klasy biznesowej, zaprojektowane z myślą o wdrażaniu na dużą skalę. Słuchawki posiadają certyfikację dla platform Microsoft Teams (z normą Premium Microphone for Open Office), Zoom oraz Google Meet, co gwarantuje niezawodną jakość połączeń zarówno w biurze, jak i w trybie zdalnym. Administratorzy IT mogą zdalnie monitorować urządzenia, aktualizować oprogramowanie i zarządzać ustawieniami w całej organizacji za pomocą programu Logitech Sync, co znacząco redukuje liczbę zgłoszeń serwisowych.

Dodatkowe kluczowe korzyści:
● Wygoda przez cały dzień: przeprojektowany, miękki pałąk równomiernie rozkłada nacisk wokół głowy.
● Długi czas pracy na baterii: do 30 godzin słuchania muzyki lub do 18 godzin rozmów z włączoną funkcją ANC (aż do 66 godzin z wyłączonym ANC).
● Szybkie ładowanie USB-C: 5 minut ładowania zapewnia pełną godzinę rozmów. Podczas ładowania przez USB wszystkie funkcje audio pozostają aktywne.
● Wydłużona żywotność: wymienne elementy - pałąk, nauszniki oraz baterie** - pozwalają wydłużyć okres użytkowania słuchawek.
● Warianty kolorystyczne: słuchawki Zone Vibe Pro dostępne są w kolorach: grafitowym, czarnym (tylko na Amazon), białym oraz liliowym (tylko na logitech.com). Wersja Zone Vibe Pro for Business występuje w kolorach: grafitowym, białym oraz różowym.

Zaprojektowane z myślą o zrównoważonym rozwoju
Słuchawki Zone Vibe Pro zostały zaprojektowane w sposób mający na celu ograniczenie wpływu na środowisko. Elementy z tworzyw sztucznych zawierają co najmniej 29% certyfikowanego plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR). Magnesy wewnętrzne wykorzystują w 100% odzyskane metale ziem rzadkich, a bateria powstaje z wykorzystaniem 100% recyklingowanego kobaltu. Opakowanie papierowe pochodzi z lasów z certyfikatem FSC oraz innych kontrolowanych źródeł.

Cena i dostępność
Słuchawki Zone Vibe Pro debiutują na rynku globalnym 30 września 2026 roku w cenie 1099 PLN. Model Zone Vibe Pro for Business z odbiornikiem Zone USB-C dostępny jest w cenie 1299 PLN, natomiast wersja Zone Vibe Pro for Business Native Bluetooth Edition będzie dostępna za 1199 PLN.




Logitech Zone Vibe Pro

Logitech Zone Vibe Pro

Logitech Zone Vibe Pro

Logitech Zone Vibe Pro

Logitech Zone Vibe Pro

Logitech Zone Vibe Pro

źródło: Info Prasowe - Logitech
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