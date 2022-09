Logitech prezentuje MX Master 3S i MX Keys Combo dla biznesu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech zaprezentował mysz MX Master 3S i zestaw (mysz i klawiatura) MX Keys Combo dla firm, zapewniając pracownikom korporacyjnym nowy poziom bezpieczeństwa i zwiększoną wygodę pracy. Innowacyjne produkty Logitech zostały zaprojektowane jako łatwe w utrzymaniu, skalowalne rozwiązania, dzięki oprogramowaniu Logitech, w tym Logi Sync czy Logi Options+, które pomagają działom IT w zarządzaniu sprzętem pracowników nawet podczas pracy hybrydowej czy zdalnej. W połączeniu z oprogramowaniem Logi Options+ użytkownicy mogą zwiększyć swoje doświadczenie i zoptymalizować przebieg pracy poprzez osobiste dostosowanie urządzeń i aplikacji.







MX Master 3S dla biznesu

Odświeżona MX Master 3S for Business, jedna z najpopularniejszych myszy, łączy w sobie to, za co pracownicy i działy IT uwielbiają wersję konsumencką. Posiada dodatkowe funkcje zapewniające najwyższą czułość (DPI), wydajność i płynność. Udoskonalona mysz jest wyposażona w technologię cichego klikania, która zapewnia ten sam klik, ale przy 90 procentach mniejszym hałasie niż w przypadku jej poprzedniczki. Sensor o rozdzielczości 8000 DPI sprawia, że można pracować nawet na szkle w pełni precyzyjnie i szybko. Elektromagnetyczne przewijanie MagSpeed umożliwia użytkownikom przewijanie 1000 linii na sekundę lub z precyzją linia po linii - jest to jedna z najbardziej cenionych wyróżników MX. Wyprofilowana konstrukcja myszy zapewnia całodzienny komfort, wzmocniony wsparciem dla palców i dłoni, dzięki czemu zmniejsza się zmęczenie mięśni przedramienia. Z kolei odpowiedni kąt nachylenia wspiera nadgarstki, aby wyeliminować dyskomfort związany z pracą na twardej powierzchni.

MX Master 3S dla biznesu została zaprojektowana z myślą o zrównoważonym rozwoju i posiada certyfikat carbon neutral. Elementy plastikowe są wykonane w 27% z certyfikowanego plastiku pochodzącego z recyklingu.



MX Keys Combo dla biznesu 2 generacji

Ulepszona wersja kultowego zestawu zaprojektowanego dla potrzeb współczesnego hybrydowego środowiska, MX Keys Combo for Business Gen 2 umożliwia szybszą i bardziej precyzyjną pracę. Klawiaturę wyposażono w inteligentne podświetlanie, które dostosowuje poziom jasności klawiszy do poziomu oświetlenia pomieszczenia. Dodatkowo za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji Logi Options+ można samodzielnie przypisać skróty do konkretnych klawiszy. To sprawia, że Combo jest świetnym rozwiązaniem dla wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy skupiają się przede wszystkim na kreatywności i maksymalnej wydajności. Klawiatura MX Keys for Business jest idealna dla pracowników spędzających długie godziny przy komputerze, którzy szukają większego komfortu bez rezygnacji z produktywności. Klawisze nożycowe o doskonałym skoku, podpórka pod nadgarstki MX Palm Rest zapewnia pewne i wygodne podparcie. Klawiatura MX Master 3S for Business jest bardzo cicha podczas pracy, co pozwala lepiej się skupić.



MX Keys Combo dla biznesu 2 generacji posiada certyfikat neutralności, co oznacza, że Logitech zrównoważył CO2, które było potrzebne do produkcji tego urządzenia. Opakowanie zostało wykonane z papieru pochodzącego z lasów z certyfikatem FSCTM i innych kontrolowanych źródeł.



Logi Options+

Intuicyjna i łatwa w użyciu aplikacja Logi Options+ pozwala na przypisanie funkcjonalności do poszczególnych klawiszy myszy i klawiatury. Przekłada się to na płynniejszą pracę i lepsze doświadczenie użytkowania aplikacji i platform wideo, w tym Zoom lub Microsoft Teams. Dzięki niej można m.in. ułatwić włączanie i wyłączanie wyciszenia mikrofonu za pomocą myszy i klawiatury czy przełączać się pomiędzy różnymi komputerami za pomocą funkcji Flow. Z aplikacji Options+ można korzystać na szeroką skalę, włączając w to możliwość zainstalowania i skonfigurowania przez dział IT określonych parametrów aplikacji w celu spełnienia wymagań korporacyjnych.



Bezpieczeństwo bezprzewodowe Logi Bolt

Logi Bolt to protokół łączności bezprzewodowej nowej generacji firmy Logitech. Oparty na technologii bezprzewodowej Bluetooth Low Energy, Logi Bolt zawiera wiele zabezpieczeń zaprojektowanych w celu zapewnienia spokoju pracownikom działów IT, dzięki zminimalizowaniu zagrożeń związanych z podatnością na ataki w biurze i na odległość. Zapewnia również solidną łączność nawet w zatłoczonych środowiskach bezprzewodowych. Urządzenie jest wyposażone w tryb bezpieczeństwa Bluetooth 1, poziom 4, znany również jako tryb Secure Connections Only, który jest zgodny ze standardami Federal Information Processing Standards (FIPS).



Ceny i dostępność

MX Master 3S for Business i MX Keys Combo for Business Gen 2 będą dostępne we wrześniu 2022 roku. Sugerowana cena detaliczna MX Master 3S for Business to 99.99 USD, a MX Keys Combo for Business Gen 2 to 219.99 USD.























Źródło: Info Prasowe / Logitech