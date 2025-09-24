Logitech prezentuje solarną klawiaturę Signature Slim Solar+ K980

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Logitech wprowadza na rynek klawiatury bezprzewodowe Signature Slim Solar+ K980 oraz Signature Slim Solar+ K980 for Business, które zasilane są dowolnym źródłem światła — słonecznym lub sztucznym — bez konieczności podłączania kabli i tradycyjnego ładowania. Klawiatura, wyposażona w opatentowaną technologię Logi LightCharge firmy Logitech i zaprojektowana z myślą o współczesnym stylu życia, ma pełnowymiarowy układ oraz inteligentne opcje personalizacji, które ułatwiają pracę i wykonywanie codziennych zadań. Po pełnym naładowaniu Signature Slim Solar+ działa nawet do czterech miesięcy w całkowitej ciemności, dzięki czemu użytkownik może zapomnieć o kablach i przerwach na ładowanie - skupić się na tym, co naprawdę ważne.







Komfort pracy, nowoczesny design i sztuczna inteligencja na biurku

Signature Slim Solar+ łączy pełnowymiarowy układ klawiszy z blokiem numerycznym, smukłą i minimalistyczną formą oraz wygodnym, znanym z laptopów stylem pisania. Dzięki aplikacji Logi Options+ użytkownicy mogą spersonalizować swoje doświadczenie – od inteligentnych skrótów po szybki dostęp do asystentów AI (Copilot, Gemini czy ChatGPT). Klawiatura współpracuje z komputerami, tabletami i smartfonami w systemach Windows, macOS, ChromeOS, Android oraz iPadOS, a dzięki klawiszom Easy-Switch umożliwia łatwe przełączanie się między nawet trzema urządzeniami.



Z myślą o planecie

Plastikowe elementy w wersji grafitowej Signature Slim Solar+ zawierają do 70% certyfikowanego plastiku pochodzącego z recyklingu poużytkowego. Wbudowana bateria została zaprojektowana tak, aby działać nawet przez 10 lat, co eliminuje konieczność wymiany i ogranicza ilość elektroodpadów. To kolejny krok Logitech w stronę zrównoważonego projektowania.



Dla użytkowników indywidualnych i biznesu

Obok wersji uniwersalnej Logitech wprowadza także Signature Slim Solar+ K980 for Business, przygotowaną specjalnie dla środowisk firmowych. Model biznesowy wyposażono w odbiornik Logi Bolt USB-C zapewniający bezpieczną i stabilną łączność, a także możliwość centralnego monitorowania urządzeń przez Logitech Sync. Administratorzy działów IT zyskują większą kontrolę, a pracownicy – jeszcze prostszy dostęp do inteligentnych funkcji i skrótów.



Dostępność i cena

Klawiatura Signature Slim Solar+ K980 jest dostępna od 24 września 2025 r. w cenie 469 PLN (wersja uniwersalna) oraz 549 PLN (wersja biznesowa). Klawiaturę można kupić na stronie logitech.com oraz u autoryzowanych partnerów detalicznych.

























źródło: Info Prasowe - Logitech