Logitech z serii Brio 300

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech zaprezentowała dziś serię Brio 300 - linię kompaktowych kamer internetowych typu plug-and-play o rozdzielczości Full-HD 1080p, z automatyczną korekcją światła i mikrofonem z redukcją szumów. Dostępne w atrakcyjnej cenie, kamery Brio 300 dają poczucie naturalności i większej produktywności podczas spotkań wideo. Seria Brio 300 (Brio 300 i Brio 305) to kamery internetowe Full-HD 1080p z wysokim kontrastem dynamicznym, automatyczną korekcją natężenia światła i pojedynczym mikrofonem cyfrowym z redukcją szumów, dzięki czemu użytkownicy są widziani i słyszani wyraźnie pomimo słabego oświetlenia i hałasu w tle. Daje to poczucie pewności i zaangażowania, tak niezbędne podczas spotkań online.







Kamery internetowe łączą się z komputerami poprzez port USB-C, co pozwala na szybkie I łatwe dołączanie do spotkań wideo. Po ich zakończeniu wystarczy szybko obrócić wbudowaną migawkę, aby mieć pewność, że obiektyw kamery jest zablokowany, a miejsce pracy niewidoczne.



Niekonwencjonalny kształt stożka dodaje osobowości każdemu miejscu pracy. Dostępne w kolorach białym, grafitowym i różowym, kamery internetowe harmonijnie współgrają z myszami i klawiaturami firmy Logitech, tworząc stylową, dobrze zorganizowaną przestrzeń.































Źródło: Info Prasowe / Logitech