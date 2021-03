MAD DOG GM160 - wytrzymałość i prosty design

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MAD DOG wyszedł naprzeciw potrzebom graczy ceniących klasyczny design i prostotę akcesoriów gamingowch. Do portfolio producenta weszła mysz gamingowa GM160, która kusi również atrakcyjną ceną. Producent akcesoriów dla graczy, firma MAD DOG po raz kolejny udowadnia, że sprzęt gamingowy może łączyć w sobie wytrzymałość, wysoką jakość z rozsądną ceną. Do sprzedaży trafiła mysz MAD DOG GM160, która jest odpowiedzią na potrzeby graczy. Urządzenie charakteryzuje się prostym designem, wytrzymałą obudową oraz ergonomiczną konstrukcją.







Sercem GM160 jest sensor optyczny Pixart 3168 o czułości 2400 DPI z możliwością zdefiniowania 4 poziomów DPI. Sensor w połączeniu z bardzo solidnymi ślizgami, zapewnia wysoką precyzję oraz wygodne prowadzenie myszy nawet podczas wielogodzinnej rozgrywki.



MAD DOG GM160 została wyposażona w aż 6 wyprofilowanych przycisków. Dzięki zastosowaniu przełączników mechanicznych o wytrzymałości 5 milionów kliknięć mysz przez długi czas będzie działać z doskonałą precyzją.

Wisienką na torcie jest prosty design podkreślony delikatnym podświetleniem RGB. Do wyboru mamy cztery kolory podświetlenia (czerwony, niebieski, fioletowy i zielony), zależne od wybranego poziomu DPI. Urządzenie łączy się z komputerem za pomocą kabla USB 2.0 o długości 1,75 metra, dodatkowo zabezpieczonego przed uszkodzeniem stylowym oplotem.



Sugerowana cena myszy, to 59.99 PLN.





Dane techniczne:

• Model: GM160

• Typ myszy: Optyczna

• Sensor: Pixart 3168

• Przeznaczenie: Dla graczy

• Rozdzielczość: 2400 DPI

• Liczba przycisków: 6

• Rolka: TAK

• Kolor: Czarny

• Podświetlenie: TAK – 4 kolory

• Gwarancja 24

























Źródło: Info Prasowe / Mad Dog