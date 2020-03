MAD DOG GM305 i GM505 – gamingowe myszki w rozsądnej cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mad Dog do swojej listy sprzętu gamingowego dopisał dwa kolejne urządzenia, myszki GM305 oraz GM505. Jest to ukłon producenta w stronę graczy stawiających swoje pierwsze kroki w gamingowej przygodzie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom graczy, Mad Dog wprowadził do swojej oferty dwie myszki gamingowe, łączące w sobie wysoką jakość z bardzo rozsądną ceną. Oba modele możemy kupić za mniej niż 100 złotych. Model GM305 został wyposażony w sensor optyczny AVAGO 5050, działający w rozdzielczości do 3200 DPI. Kształt urządzenia pozwala na idealne dopasowanie go w dłoni, a dodatkowa podpórka pod kciuk zapewnia wygodę podczas wielogodzinnych sesji. Osiem przycisków oraz przełączniki Huano sprawią, że będziemy całkowicie panowali nad rozgrywką.







Jak przystało na sprzęt gamingowy, GM305 została odpowiednio podświetlona w kolorze czerwonym. Całości dopełnia dwumetrowy przewód w oplocie tekstylnym, który pełni nie tylko funkcję ochronną ale również zwiększa estetykę urządzenia. Cena urządzenia wynosi 69.99 PLN.



Specyfikacja GM305:

• Sensor: AVAGO 5050;

• Liczba przycisków: 8;

• Rozdzielczość: 3200 DPI;

• Poziomy DPI: 4;

• Maksymalne przyśpieszenie: 8G;

• Szybkość sensora: 0.76 m/s (30 IPS);

• Przewód: USB, w oplocie tekstylnym, pierścień ferrytowy, długość 2m;

• Podświetlenie: LED;





Drugą propozycją jest model GM505 wyposażony w sensor AVAGO 3050 oraz przełączniki OMRON. Cechuje się on nieco wyższą rozdzielczością sensora, wynoszącą maksymalnie 4000 DPI. A dzięki przyśpieszeniu 20G oraz maksymalnej szybkości sensora wynoszącej 1.52 m/s GM505 sprawdzi się podczas dynamicznej rozgrywki w strzelankach takich jak CS:GO czy Fortnite. Dodatkowo rolka została pokryta specjalnym gumowym bieżnikiem, który ułatwi szybką zmianę broni oraz przybliżanie widoku podczas używania broni snajperskiej. A wysokiej jakości ślizgi zapewniają pełną kontrolę nad gryzoniem.



Specjalnie wyprofilowany kształt GM505 sprawia, że mysz idealnie leży w dłoni, co jeszcze bardziej zwiększa precyzję podczas grania. Podświetlenie LED RGB nadaje jej nieco drapieżnego wyglądu i sprawia, że świetnie prezentuje się w pokoju każdego gracza. Cena urządzenia wynosi 99.99 PLN.



Specyfikacja GM505:

• Sensor: AVAGO 3050;

• Liczba przycisków: 7;

• Rozdzielczość: 4000 DPI;

• Poziomy DPI: 4;

• Maksymalne przyśpieszenie: 20G;

• Szybkość sensora: 1.52 m/s (60 IPS);

• Przewód: USB, w oplocie tekstylnym, pierścień ferrytowy, długość 2m;

• Podświetlenie: LED RGB;

• Wymiary: 124 x 69 x 40 mm;

• Wysokiej jakości ślizgi: TAK;

• System operacyjny: Windows XP/7/8/10















Źródło: Info Prasowe / Mad Dog