Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MARVO wprowadza na polski rynek Niro 60W – ultralekką mysz gamingową, która oferuje świetne parametry techniczne, wszechstronną łączność oraz solidne wykonanie, co czyni ją jedną z najlepszych propozycji w swoim przedziale cenowym. Sercem MARVO Niro 60W jest sensor optyczny Pixart PAW3311 o maksymalnej rozdzielczości 12 000 DPI, zapewniający płynną i precyzyjną pracę w każdej sytuacji. Możliwość regulacji DPI w 6-stopniowym zakresie (200 – 12 000 DPI) pozwala na dostosowanie czułości myszy do różnych gatunków gier – od dynamicznych FPS-ów po tytuły wymagające dużej precyzji.







Lekka konstrukcja i solidne wykonanie

Mysz waży zaledwie 53 g, co czyni ją jedną z najlżejszych propozycji na rynku. Lekka konstrukcja jest komfortowa również dla mniejszych dłoni oraz redukuje zmęczenie podczas długich sesji gamingowych. Mimo bardzo konkurencyjnej ceny, jakość wykonania stoi na wysokim poziomie – krawędzie są starannie wykończone, a cała konstrukcja nie wykazuje niepożądanych luzów ani uginania się obudowy.



Gamingowe przełączniki Huano Blue Shell Blue Dot

Niro 60W została wyposażona w główne przełączniki mechaniczne Huano Blue Shell Blue Dot o żywotności do 50 milionów kliknięć, co gwarantuje szybki czas reakcji i satysfakcjonującą odpowiedź na każde kliknięcie. Przyciski boczne wyposażone są w przełączniki Huano Black Shell Green Dot o żywotności do 5 milionów kliknięć, gwarantujące precyzyjne i ciche działanie.



Wszechstronna łączność dla pełnej swobody (USB / 2.4GHz / BT)

MARVO Niro 60W oferuje trzy tryby łączności, zapewniając maksymalną elastyczność użytkowania. Można korzystać z przewodowego połączenia USB-C, które gwarantuje minimalne opóźnienia, idealne dla profesjonalnych graczy. W trybie bezprzewodowym 2.4 GHz mysz zapewnia stabilną i szybką łączność, eliminując plączące się kable. Dla użytkowników ceniących mobilność dostępna jest również opcja połączenia Bluetooth. Na spodzie urządzenia umieszczono przełącznik trybów pracy oraz schowek na odbiornik 2.4 GHz, co jest rzadkością w tej kategorii cenowej.



Zaawansowane oprogramowanie i wbudowana pamięć

Dedykowane oprogramowanie umożliwia dostosowanie kluczowych parametrów urządzenia do indywidualnych potrzeb gracza. Można regulować poziom DPI, zmieniać kolor podświetlenia rolki, programować przyciski, tworzyć makra oraz modyfikować polling rate. Dzięki wbudowanej pamięci zapisane ustawienia są przechowywane bez konieczności ponownej konfiguracji po podłączeniu myszy do innego urządzenia, co pozwala na wygodne użytkowanie sprzętu w różnych środowiskach bez instalacji dodatkowego oprogramowania.



Długi czas pracy na baterii - bez stresu dokończysz rozgrywkę!

MARVO Niro 60W oferuje również długi czas pracy na baterii. Dzięki akumulatorowi o pojemności 300 mAh mysz może działać do pięciu dni na jednym ładowaniu w trybie 2.4 GHz przy codziennym użytkowaniu przez kilka godzin. W trybie Bluetooth czas pracy wydłuża się nawet do 80 godzin. Ładowanie odbywa się za pomocą nowoczesnego złącza USB-C, a dołączony przewód paracord o długości 1.5 m umożliwia korzystanie z myszy w trybie przewodowym, nawet gdy jest podłączona do ładowania. Myszka dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych – klasycznej czerni oraz eleganckiej bieli. Podświetlenie RGB rolki nadaje jej dynamiczny, gamingowy wygląd i pozwala na personalizację efektów świetlnych, dopasowując je do własnych preferencji.



Dostępność i cena

MARVO Niro 60W będzie dostępna w sprzedaży na polskim rynku od 17 marca 2025 roku, w sugerowanej cenie 89 PLN. Mysz będzie dostępna w MediaExpert, Euro RTV AGD oraz Morele.net.





Kluczowe cechy MARVO Niro 60W:

• Sensor Pixart PAW3311 o maksymalnej rozdzielczości 12 000 DPI

• 6-stopniowa regulacja DPI (200 – 12000), z możliwością ustawienia skoku co 50 DPI w dołączonym

oprogramowaniu

• Ultralekka konstrukcja – tylko 53 g

• Trzy tryby łączności (USB-C, 2.4 GHz, Bluetooth)

• Mechaniczne przełączniki główne Huano Blue Shell Blue Dot o żywotności do 50 milionów kliknięć

• Elastyczny przewód paracord USB-C o długości 1.5 m

• Dwa warianty kolorystyczne – czarny i biały

• Akumulator 300 mAh – do 80 godzin pracy w trybie BT

































źródło: Info Prasowe - MARVO