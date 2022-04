Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nie bez znaczenia w rejestracji trasy przejazdu może się okazać to, co zostanie zarejestrowane nie tylko przed nami, ale także za nami. Zestaw kamer Mio MiVue C588T to unikalne rozwiązanie rejestracji przejazdu w obu kierunkach, wyposażone w wydajny kondensator. Urządzenie posiada również bardzo przydatną funkcję informowania o fotoradarach w czasach potwornie wysokich cen mandatów. Kamerą główną jest rejestrator Mio MiVue C588T DUAL wyposażony w sensor do rejestracji obrazu w ruchu wyprodukowany przez SONY Starvis. Matryca pozwala na zapis materiału wideo w wysokiej rozdzielczości Full HD 1080p.







Wysokiej jakości jasny obiektyw, w połączeniu z tym przetwornikiem CMOS, pozwala na rejestrowanie jasnego, kontrastowego, pełnego szczegółów obrazu w ruchu przy zapisie aż 30 klatek w każdej sekundzie rejestracji materiału.



Urządzenie bardzo dobrze poradzi sobie z zapisem nie tylko przy świetnej pogodzie w ciągu dnia, ale również podczas nocnych przejazdów, gdy światła jest niewiele – a wówczas o nieprzewidziane zdarzenie drogowe nietrudno. 140-stopniowy kąt widzenia kamery gwarantuje, że nie umknie jej żadne zdarzenie, nie tylko odbywające się na naszym pasie, ale również na pasach przylegających, a także na tym w przeciwnym kierunku. 2-calowy kolorowy wyświetlacz pozwala wygodnie zarządzać funkcjami rejestratora, a także używać go w roli wizjera do filmowania, fotografowania, jak również przeglądania zebranego materiału z obu kamer.



Nie oglądaj się za siebie, od tego masz kamerę

Druga kamera Mio MiVue T35 służy do zapisu trasy z tyłu pojazdu. Pozwala zapisać obraz ze zdarzenia odbywającego się z tyłu, na przykład zderzenia spowodowanego przez pojazd za nami lub sytuacji, w której my bezpośrednio nie będziemy uczestniczyć, ale której będziemy świadkami, a nasz materiał pozwoli rzucić jednoznaczne światło na winnego kolizji czy wypadku.



Kamerę tylną montujemy na dedykowanym aktywnym uchwycie do tylnej szyby, który przyklejamy do statycznej naklejki dbającej o to, aby nie zniszczyć szyby oraz umożliwić ewentualny demontaż kamery czy jej przesuniecie. 8 metrów przewodu zagwarantuję instalację w nawet największych samochodach, nie tylko osobowych. Kamera oferuje 130-stopniowy kąt widzenia, jasne szkło z przesłoną f1.8 i rejestracją tak jak w przypadku przedniej kamery, w rozdzielczości Full HD.



Elementy eksploatacyjne ograniczone do minimum

Atrakcyjna cena, duża funkcjonalność, ale przede wszystkim brak najbardziej zużywającego się elementu w takim urządzeniu (a więc brak baterii) to cecha, która wyróżnia ten zestaw na rynku. Zamiast zużywającego się akumulatora, producent zdecydował o zainstalowaniu w tym rejestratorze super kondensatora, który potrafi podtrzymać działanie urządzenia przez długą chwilę, mimo braku zasilania z instalacji. Brak baterii, to dobra wiadomość, która pokazuje, że producent pozbył się z urządzenia najbardziej zużywającego się elementu – akumulatora. Mamy gwarancję, że zakup urządzenia w atrakcyjnej cenie będzie inwestycją na długie lata, bez zmartwień o to, czy aby bateria nam się zbyt szybko nie zużyje, a sprzęt stanie bezużyteczny.



Zmniejsza ryzyko mandatu

Kamera Mio MiVue 588T DUAL została wyposażona w moduł GPS, który pozwala nie tylko uzupełnić materiał wideo o dokładne koordynaty wystąpienia zdarzenia, ale również wykorzystać go do wykrywania naszej pozycji geograficznej w celu poinformowania nas o zbliżaniu się do fotoradaru oraz odcinkowego pomiaru prędkości. Funkcja Mio Smart Alert działa na terenie całej Europy z pominięciem krajów, w których jej oferowanie jest niezgodne z przepisami. Aktualizacja bazy jest bezpłatna. W przypadku pomiaru prędkości kierowca jest informowany o ograniczeniu prędkości oraz średniej prędkości naszego pojazdu na mierzonym odcinku.



Rejestracja na postoju

Obie kamery rejestrują obraz nie tylko w czasie przejazdu, ale również na postoju. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie przy tym modelu zestawu zasilacza trybu parkingowego, np. Mio SmartBox, dzięki któremu rejestrator przejazdu zamieni się w również rejestrator parkingowy, pozwalający nagrywać ewentualne zdarzenia podczas pozostawienia samochodu pod pracą, sklepem czy domem.



Zestaw Mio MiVue C588T DUAL jest dostępny w cenie 799 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / MiTAC