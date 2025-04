MOVA - Technologiczna opieka nad pupilami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

marka MOVA wprowadza na polski rynek nową linię produktów dla zwierząt domowych, które łączą technologię z troską o wygodę i zdrowie czworonogów. Cztery urządzenia - fontanna z wodą WF20 Pro, fontanna z wodą WF10 Pro, inteligentny podajnik karmy PF10 Pro oraz plecak transportowy PB10 Pro - zadebiutują oficjalnie w Polsce 10 kwietnia 2025 roku. MOVA PF10 Pro to inteligentny podajnik karmy, który rozwiązuje problemy z regularnym i precyzyjnym karmieniem zwierząt. Urządzenie wyposażono w pojemnik o pojemności 3.4 litra, który mieści około 2 kg karmy – wystarczająco na 15 dni karmienia dorosłego kota lub tydzień dla małego psa. Unikalna czteropłatkowa konstrukcja skutecznie zapobiega blokowaniu się karmy, a wbudowana waga miski pozwala na precyzyjne dozowanie porcji.







Za pomocą aplikacji MOVAhome właściciele mogą ustawić do 20 posiłków dziennie i do 20 porcji na posiłek, a także otrzymywać powiadomienia o niskim poziomie karmy, potencjalnych blokadach i pozostałościach karmy w misce. System podwójnego zasilania – z sieci oraz bateryjny – zapewnia nieprzerwane działanie nawet w przypadku awarii prądu, a odporny na przegryzienie kabel gwarantuje bezpieczeństwo urządzenia.



Świeża woda zawsze na wyciągnięcie łapy

Seria urządzeń MOVA dla zwierząt obejmuje również dwa modele poideł. Model podstawowy – WF10 Pro – oferuje wydłużoną tacę o podwójnej wysokości, idealną dla domów z wieloma zwierzętami. Urządzenie wyposażono w wielowarstwowy układ filtracyjny z dwiema warstwami dzianiny zatrzymującymi większe cząsteczki, włóknami z węglem aktywowanym pochłaniającymi zapachy i związki chloru oraz filtrem bawełnianym na pompie jako dodatkowym zabezpieczeniem.



Model MOVA WF20 Pro, pozycjonowany jako rozwiązanie premium, podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Jego taca jest wykonana w 100% ze stali nierdzewnej 304 klasy spożywczej, co minimalizuje rozwój bakterii. Urządzenie oferuje również bardziej zaawansowany system filtracji obejmujący filtr siatkowy ze stali nierdzewnej, podwójną warstwę włókniny, żywicę jonowymienną klasy spożywczej i spiekany węgiel aktywny. Oba modele oferują trzy różne tryby przepływu wody, przyciągające uwagę zwierząt i zachęcające je do regularnego nawadniania. Poziom hałasu poniżej 30 dB gwarantuje, że nawet najbardziej płochliwe zwierzęta nie będą zniechęcone do korzystania z poideł.



Transport z komfortem i technologią

Prawdziwą rewolucją w kategorii akcesoriów dla zwierząt jest plecak transportowy MOVA PB10 Pro. To pierwszy na rynku plecak oferujący system nawilżania mgiełką – wbudowany zbiornik na wodę o pojemności 50 ml rozpyla delikatną mgiełkę, zapewniając optymalne nawilżenie podczas podróży. Plecak jest zaprojektowany dla małych i średnich zwierząt domowych o wadze do 8 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla kotów oraz małych i średnich ras psów.



System świeżego powietrza, składający się z miniwentylatora o mocy 2.0 W i trójstronnej przewiewnej siatki, gwarantuje optymalną cyrkulację powietrza z regulowanym przepływem. Rozszerzalna konstrukcja pozwala zwiększyć przestrzeń wewnątrz plecaka o 43% – z wymiarów standardowych 46 x 40 x 26 cm do 46 x 60 x 26 cm po rozłożeniu, co zapewnia dodatkowy komfort nawet większym zwierzętom w granicach dopuszczalnej wagi. Bezpieczeństwo zwierzęcia zapewnia kompatybilność z pasami bezpieczeństwa w samochodzie oraz podwójny system zapięć zapobiegający przypadkowemu otwarciu. Wbudowane oświetlenie LED umożliwia monitorowanie stanu zwierzęcia nawet w słabym świetle, a gniazdo ładowania USB-C pozwala na łatwe zasilanie wszystkich funkcji plecaka.



Dostępność

Wszystkie urządzenia z nowej linii będą dostępne w sprzedaży od 10 kwietnia 2025 roku. Sugerowane ceny detaliczne wynoszą: MOVA PF10 Pro (podajnik karmy) – 349 PLN, MOVA WF10 Prov (poidło podstawowe) – 199 PLN, MOVA WF20 Pro (poidło premium) – 319 PLN oraz MOVA PB10 Pro (plecak transportowy) – 399 PLN.



Z okazji premiery 10 kwietnia MOVA przygotowała specjalną ofertę promocyjną dla każdego produktu. Poidło WF10 Pro będzie dostępne z 10% zniżką do 28 kwietnia, model WF20 Pro z 9% zniżką do 29 kwietnia, podajnik karmy PF10 Pro z 11% zniżką do 30 kwietnia, a plecak transportowy PB10 Pro z 8% zniżką do 31 kwietnia. Dzięki rozłożonym w czasie promocjom, klienci będą mogli skompletować pełen zestaw produktów MOVA dla swoich pupili w atrakcyjnych cenach.

































