Marka MOVA wprowadza na polski rynek swój najnowszy flagowiec – robot odkurzająco-mopujący Z60 Ultra Roller Complete, który dzięki rewolucyjnej technologii HydroForce Mopping i wysokiej sile ssania 28000 Pa wyznacza nowe standardy w automatycznym sprzątaniu. Następca znanego modelu Z50 Ultra oferuje przełomowe rozwiązania w zakresie czyszczenia na mokro, inteligentnego omijania przeszkód i kompleksowej automatyzacji. MOVA Z60 Ultra Roller Complete wprowadza technologię HydroForce Mopping z 12-dyszowym systemem natryskiwania, która rewolucjonizuje tradycyjne podejście do mopowania. W przeciwieństwie do konwencjonalnych rozwiązań, gdzie mop może rozprzestrzeniać zabrudzenia, system HydroForce realizuje czyszczenie podłóg w czasie rzeczywistym dzięki ciągłej cyrkulacji wody.







Rozszerzony 25.6-centymetrowy wałek mopujący jest stale spłukiwany świeżą wodą z precyzyjnie rozmieszczonych dysz, podczas gdy brudna woda jest jednocześnie usuwana przez zsynchronizowany system odpływowy. Ta metoda zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu i zapewnia, że każdy centymetr podłogi jest czyszczony świeżym wałkiem. System wywiera nacisk 4100 Pa na powierzchnię, co w połączeniu z inteligentnym napuszaniem mopa utrzymuje optymalną kondycję włókien czyszczących. Technologia ta skutecznie rozkłada nawet najtrudniejsze plamy, działając jak głębokie ręczne szorowanie, ale w pełni automatycznie.



Moc ssania, jak u wieloryba

Flagowiec MOVA dysponuje imponującą siłą ssania 28 000 Pa, która plasuje go w czołówce najpotężniejszych robotów sprzątających na rynku. Za tę niezrównaną wydajność odpowiada autorski silnik TurboForce9, który łączy wysoką moc z zaawansowaną technologią redukcji hałasu, umożliwiając skuteczne usuwanie większych pozostałości i kurzu z najtrudniej dostępnych szczelin. Robot oferuje cztery inteligentnie dostosowane poziomy ssania, które automatycznie adaptują się do różnych powierzchni i środowisk domowych. System antyplątaniowy Anti-Tangle TroboWave DuoBrush został zaprojektowany specjalnie do współpracy z potężnym silnikiem, zapewniając efektywne zbieranie włosów i sierści zwierząt bez ryzyka blokady czy uszkodzenia mechanizmu.



Delikatność słonia na jedwabiu

Pomimo potężnej konstrukcji, Z60 Ultra Roller Complete wykazuje niezwykłą precyzję w dozowaniu siły. Podobnie jak słoń, który mimo swojej wielkości potrafi delikatnie podnieść pióro trąbą, robot inteligentnie kontroluje nacisk wałka mopującego na różne powierzchnie. System HydroForce wywiera optymalny nacisk 4100 Pa bezpośrednio na podłogę, zapewniając głębokie czyszczenie bez uszkodzenia nawet najdelikatniejszych materiałów. Ta precyzyjna kontrola siły, w połączeniu z technologią AutoShield, gwarantuje bezpieczne czyszczenie zarówno twardych podłóg, jak i wrażliwych wykładzin.



Po wykryciu dywanu robot automatycznie aktywuje system podwójnej ochrony: wałek mopujący podnosi się o 14 mm od powierzchni, a jednocześnie wysuwana jest dolna przesłona chroniąca przed wilgocią. Ta innowacyjna konstrukcja całkowicie blokuje przenikanie kropel wody na dywan, utrzymując pełną moc ssania i obroty szczotki bocznej.

Dzięki temu rozwiązaniu robot może w jednym przejściu skutecznie odkurzyć dywan, zachowując go w idealnie suchym i czystym stanie, eliminując konieczność ręcznego przenoszenia urządzenia między różnymi typami powierzchni.



Zasięg i zwinność na miarę ośmiornicy

Technologia MaxiReach Tech rewolucjonizuje sposób czyszczenia krawędzi i narożników, obszarów tradycyjnie problematycznych dla robotów sprzątających. System wykorzystuje aktywny mechaniczny wysięgnik, który inteligentnie wypycha 25,6-centymetrowy wałek na zewnątrz urządzenia, jednocześnie dostarczając świeżą wodę bezpośrednio wzdłuż krawędzi ścian i mebli. Ta funkcja pozwala robotowi dotrzeć do miejsc zazwyczaj pomijanych przez standardowe odkurzacze – pod zakrzywionymi podstawami mebli, wokół nóg stołów i krzeseł, oraz w wąskich szczelinach przy listwach przypodłogowych. Szczotka boczna wyposażona w mechaniczny wysięgnik automatycznie dostosowuje swoją pozycję do geometrii pomieszczenia, rozpoznając różne typy narożników i zagłębień. Dzięki temu zaawansowanemu systemowi robot osiąga rekordowe 99.99% pokrycia krawędzi, eliminując konieczność dodatkowego czyszczenia ręcznego w trudno dostępnych miejscach.



Pokonywanie przeszkód jak zwinna żyrafa

System StepMaster 2.0 stanowi znaczący krok naprzód w technologii pokonywania przeszkód domowych. Wyposażony w wysuwane robotyczne nóżki, robot bez problemu radzi sobie z pojedynczymi progami o wysokości do 4.8 cm oraz z połączonymi przeszkodami o łącznej wysokości do 8 cm (np. 4.5 + 3.5 cm). Ta zaawansowana technologia umożliwia robotowi swobodne przemieszczanie się między pomieszczeniami, pokonywanie progów drzwiowych, listew przypodłogowych, czy nawet niewielkich różnic poziomów podłóg. Eliminuje to frustrującą konieczność ręcznego przenoszenia robota między pokojami oraz zapewnia prawdziwie autonomiczne sprzątanie całego domu. Dodatkowo innowacyjna technologia LiftPro Chassis wprowadza nowy wymiar mobilności. System podnosi całe podwozie robota dla lepszego dostępu do niskich barier i przejścia przez wysokie dywany. Trzy niezależne strefy kół – koło uniwersalne oraz lewe i prawe koło napędowe – mogą być synchronicznie podnoszone, osiągając ogólne podniesienie podwozia. Dzięki temu robot adaptuje swój "krok" do warunków terenu, zmniejszając obciążenie związane ze sprzątaniem.



Nawigacja adaptacyjna jak u nietoperza

FlexScope Navigation z chowanym sensorem DToF (Direct Time of Flight) reprezentuje akutalnie nowe podejście do inteligentnego mapowania przestrzeni domowej. System automatycznie dostosowuje wysokość urządzenia do aktualnych warunków sprzątania, optymalizując wydajność w różnych scenariuszach. W otwartych przestrzeniach sensor DToF unosi się, zapewniając 360-stopniowy widok i umożliwiając precyzyjne mapowanie otoczenia, planowanie optymalnych tras oraz celowane sprzątanie wykrytych zabrudzeń. Robot mapuje przestrzeń z większą szczegółowością, co przekłada się na lepszą kontrolę procesu czyszczenia. W niskich obszarach, takich jak przestrzeń pod meblami, sensor automatycznie chowa się, redukując wysokość robota do zaledwie 96 mm. Ta kompaktowa forma pozwala urządzeniu dotrzeć do najtrudniejszych miejsc – pod niskimi stolikami kawowymi, wąskimi korytarzami czy małymi szafkami kuchennymi, gdzie tradycyjne odkurzacze nie mają dostępu.



Podwójna moc, jak pracowita pszczoła

DuoSolution System stanowi odpowiedź na różnorodne potrzeby czyszczenia współczesnych gospodarstw domowych, szczególnie tych z czworonożnymi mieszkańcami. System wyposażony w dwa niezależne pojemniki umożliwia personalizację strategii czyszczenia zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika. Pojemnik A o pojemności 400 ml zawiera standardowy środek czyszczący przeznaczony do usuwania codziennych zabrudzeń i plam, natomiast pojemnik B o pojemności 200 ml przechowuje specjalistyczny środek do eliminacji zapachów zwierząt. Aplikacja MOVAhome pozwala na konfigurację różnych trybów czyszczenia, gdzie każdy tryb dozuje odpowiedni typ roztworu, tworząc przyjazną użytkownikowi strategię czyszczenia. Każdy pojemnik wyposażony jest w niezależną detekcję niskiego poziomu płynu, zapewniając alerty i redukując ryzyko przerwania procesu sprzątania. Łączna pojemność systemu wynosi 600 ml, co minimalizuje konieczność częstego uzupełniania i konserwacji.



Szczotki bez plątaniny, jak futro lwa

Anti-Tangle TroboWave DuoBrush stanowi rozwiązanie jednego z najpowszechniejszych problemów robotów sprzątających – nawijania się włosów wokół szczotek. System łączy dwa typy szczotek: czystą gumową szczotkę oraz gumową szczotkę z włosiem TPU, które zostały specjalnie zaprojektowane do współpracy z różnymi typami powierzchni. Projekt kanału powietrznego wykorzystuje spiralną konstrukcję wałka, która efektywnie wyrzuca włosy i jednocześnie mocno je wciąga, zapobiegając ich nawijaniu wzdłuż całej długości szczotki. System radzi sobie z włosami o długości do 30 cm, co pokrywa praktycznie wszystkie scenariusze domowe.



Szczotka gumowa z włosiem charakteryzuje się miękkimi włóknami nylonowymi i elastyczną gumą TPU, zapewniając pełny kontakt z podłogą przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu i skutecznym usuwaniu kurzu ze szczelin podłogowych. Druga szczotka, wykonana w całości z miękkiej gumy TPU, delikatnie dotyka powierzchni, lepiej podnosząc większe cząsteczki i pozostałości z dywanów. Ta kombinacja zapewnia jednocześnie niski poziom hałasu i wysoką skuteczność czyszczenia.



Stacja All-in-One jak pracowite mrowisko

Zaawansowana stacja dokująca Z60 Ultra Roller Complete stanowi centrum kontroli całego ekosystemu czyszczenia, oferując kompleksową automatyzację konserwacji, która praktycznie eliminuje konieczność ciągłej interwencji użytkownika. System automatycznego opróżniania wykorzystuje worek o pojemności odpowiadającej potrzebom kilkutygodniowego użytkowania, podczas gdy funkcja automatycznego uzupełniania roztworu zapewnia ciągłą dostępność środków czyszczących w systemie DuoSolution. Stacja monitoruje poziom płynów w obu pojemnikach i automatycznie uzupełnia je według potrzeb.

Funkcja automatycznego suszenia wałka gorącym powietrzem eliminuje problem wilgoci i rozwoju bakterii, utrzymując nakładki czyszczące w optymalnym stanie higienicznym. System sterylizacji UV na desce myjącej zapewnia dodatkową eliminację drobnoustrojów, osiągając 99% skuteczność usuwania bakterii.



Funkcja napuszania wałka utrzymuje włókna wałka w optymalnej kondycji, przeciwdziałając ich spłaszczaniu i zachowując maksymalną absorpcję oraz skuteczność usuwania plam. Stacja również oferuje funkcję mycia mopa rolkowego gorącą wodą, zapewniając dokładne oczyszczenie nakładek po każdym cyklu sprzątania.



Dostępność i promocja

MOVA Z60 Ultra Roller Complete dostępny jest w sprzedaży od 29 września 2025 roku w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to, na platformie Allegro oraz w oficjalnym sklepie internetowym MOVA. Sugerowana cena katalogowa wynosi 5999 PLN, jednak w ramach promocji startowej obowiązuje zniżka 28%, dostępna do 14 października 2025 roku.

























