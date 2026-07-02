MOVA V70 Ultra Complete z ekstremalnie wysuwanymi ramionami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA wprowadza na polski rynek flagowy model robota sprzątającego V70 Ultra Complete redefiniując pojęcie autonomicznego dbania o dom. To pierwsze urządzenie wyposażone w przełomowy system tak dalekiego wysuwania padów myjących i szczotek, które rozwiązuje odwieczny problem zanieczyszczeń zalegających w kątach i pod meblami. Nowość, łącząca w sobie rekordowy zasięg, bezworkową stację bazową oraz zdolność pokonywania 9-centymetrowych progów wchodzi do sprzedaży ze specjalną ofertą promocyjną trwającą do 26 lipca. Prawdziwym przełomem w modelu V70 Ultra Complete jest technologia MaxiReachX. Konstruktorzy wyposażyli robota w pierwszy na świecie mechanizm wysuwania padów mopujących aż na 17 cm oraz inteligentne przedłużenie szczotki bocznej o 12 cm.







Dzięki temu odkurzacz dociera głęboko w wąskie szczeliny między meblami a ścianą, nie zostawiając żadnych martwych stref. Uzupełnieniem tego systemu jest nawigacja FlexScope z chowanym czujnikiem DToF. Chowany laser sprawia, że korpus urządzenia zachowuje wyjątkowo smukły profil, co pozwala na płynne wjeżdżanie pod niskie łóżka, komody czy szafki kuchenne, które do tej pory omijały tradycyjne roboty.



Niedościgniona moc i precyzja na każdej powierzchni

Najnowszy model to gwarancja perfekcyjnie czystych podłóg, wspierana przez silnik obracający się z prędkością do 150 000 obrotów na minutę. Generuje on potężną siłę ssącą na poziomie 40 000 Pa, która błyskawicznie wyciąga najdrobniejszy kurz z dywanów. Za sprawą podówjnej szczotki głównej TroboWave, robot sprawnie eliminuje problem plączących się włosów i skutecznie zbiera 99% dużych zanieczyszczeń. Układ myjący to równie zaawansowana konstrukcja – silnik mopa obraca się z prędkością 300 obrotów na minutę, a system FlexiPress Mop Pad™ dociska pad do podłoża z siłą 15N. Zastosowany moduł pozwala padowi unosić się o 2 mm i opadać o 1 mm, dostosowując swój kąt nachylenia o 5 stopni, co gwarantuje stały kontakt z nierównymi powierzchniami i skuteczne usuwanie zaschniętych plam.



Pokonywanie barier i inteligentna nawigacja w każdym detalu

Model V70 Ultra Complete bez problemu odnajduje się w domach o skomplikowanym układzie. Innowacyjny system StepMaster 3.0 pozwala na swobodne pokonywanie progów o wysokości do 9 cm, w tym połączonych prowadnic drzwi przesuwnych. W trudnym terenie robot płynnie unosi swój korpus, naśladując ruch wspinania się, co znacząco zwiększa jego mobilność i ułatwia nawigację. Pracę urządzenia nadzoruje zaawansowana sztuczna inteligencja, która precyzyjnie rozpoznaje ponad 300 rodzajów obiektów, chroniąc przedmioty i zwierzęta domowe. Użytkownicy mogą w pełni personalizować sprzątanie, definiując w aplikacji własne przeszkody, bezpieczne dystanse czy strefy podwójnego czyszczenia.



Ekologia i pełna automatyzacja centrum higieny

Stacja bazowa robota uwalnia od obowiązków związanych z konserwacją na niespotykaną dotąd skalę. Zastosowano w niej w pełni zmywalny, bezworkowy pojemnik na kurz EcoCyclone, który zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i zapewnia do 100 dni pracy bez ingerencji użytkownika. To ekologiczne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie na jednorazowych materiałach eksploatacyjnych. Stacja wyposażona jest również w system grzewczy PTC, który pierze mopy w wodzie o temperaturze 100°C, naturalnie rozpuszczając uciążliwy tłuszcz i zapewniając sterylizację. Wyprane pady są następnie suszone gorącym powietrzem (70°C) w zaledwie 60 minut. Udoskonalona stacja myjąca JetSpray Dryboard 2.0 z 20 dyszami wodnymi oraz rogami o 40-stopniowym nachyleniu, a także zoptymalizowany mechanizm zgarniający, sprawiają, że brud nie osadza się na elementach bazowych. Całość uzupełnia pojemny akumulator 6400 mAh, automatyczne zdejmowanie mopów oraz innowacyjny system DuoSolution z dwoma niezależnymi pojemnikami na płyny o łącznej pojemności 600 ml.



Lipcowy festiwal czystości – promocja na start

Sugerowana cena katalogowa flagowego modelu MOVA V70 Ultra Complete wynosi 5999 PLN. Urządzenie trafia do oficjalnej sprzedaży na polskim rynku 1 lipca. Z okazji premiery producent przygotował specjalną ofertę – klienci, którzy zdecydują się na zakup do 26 lipca, będą mogli nabyć robota z 10-procentowym rabatem. Nowości od marki MOVA będą dostępne w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, na platformie Allegro oraz w oficjalnym sklepie MOVA.

































źródło: Info Prasowe - MOVA