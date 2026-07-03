MOVA Z70 Ultra Roller Complete oraz E50 Pro Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA rozszerza swoje portfolio o dwa najnowsze roboty sprzątające: flagowy model Z70 Ultra Roller Complete oraz przystępny cenowo, budżetowy wariant E50 Pro Ultra. Urządzenia, które debiutują w ogólnopolskiej sprzedaży w ramach wyjątkowej promocji, sprawiają, że codzienne obowiązki stają się proste, a zyskany czas pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne. Model Z70 Ultra Roller Complete to bezkompromisowy flagowiec i bezpośredni, znacznie udoskonalony następca cenionego modelu Z60 Ultra Roller Complete. Osiąga on imponującą siłę ssącą na poziomie aż 36 000 Pa (skok z 28 000 Pa w poprzedniku).







Zastosowano w nim system mopowania HydroForce 2.0 z 12 precyzyjnymi dyszami wodnymi, gwarantujący docisk mopa do podłoża z siłą 18N. Aby żaden kąt nie pozostał brudny, robot wykorzystuje technologię MaxiReach 2.0, która pozwala na inteligentne wysunięcie wałka mopującego. Elastyczna nawigacja FlexScope z chowanym czujnikiem DToF potrafi obniżyć profil robota do zaledwie 96 mm, co umożliwia mu swobodne sprzątanie pod niskimi meblami. Całość uzupełnia mechanizm StepMaster 2.0, dzięki któremu urządzenie sprawnie pokonuje przeszkody i progi o wysokości dochodzącej do 9 cm.



Stacja dokująca, która jest ozdobą wnętrza

Utrzymanie flagowca w nieskazitelnej czystości to zadanie nowej, w pełni zautomatyzowanej stacji bazowej All-in-One. Moduł ten nie tylko automatycznie pierze wałek w wodzie o temperaturze 100°C, ale też zapewnia sterylizację UV i suszy go gorącym powietrzem (70°C). Co ważne, system wyposażono w rozwiązanie DuoSolution™ z dwoma niezależnymi zbiornikami na detergenty (jeden do codziennych zabrudzeń, drugi do neutralizacji zapachów odzwierzęcych). Stacja wyróżnia się również wyjątkowym wykończeniem – dostępna jest w eleganckich wariantach Natural Stone Design (z fakturą kamienia wypalanego w 700°C) oraz Brushed Metallic Design (ze szczotkowanym metalem), co czyni ją stylowym dodatkiem do nowoczesnych wnętrz.



Budżetowy mistrz w nowej odsłonie: E50 Pro Ultra

Dla osób poszukujących znakomitego stosunku jakości do ceny, marka przygotowała model E50 Pro Ultra. To inteligentna i znacznie ulepszona ewolucja niezwykle popularnego, budżetowego modelu E40 Ultra. Nowy sprzęt wprowadza potężny skok wydajnościowy, podnosząc siłę ssania do poziomu 30 000 Pa (w porównaniu do 19 000 Pa u poprzednika). Urządzenie precyzyjnie myje podłogi za pomocą mopów rotujących z prędkością 260 obrotów na minutę z optymalnym dociskiem 12N. Ulepszeniu uległa także nawigacja LDS Lidar umieszczona w smukłej (97 mm) obudowie oraz potrójny mechanizm Anti-Tangle, który zapobiega wplątywaniu się włosów. Prawdziwym przełomem w tej półce cenowej jest jednak zaktualizowana stacja dokująca. Została ona wyposażona w technologię JetSpray Dryboard™, która pierze mopy w gorącej wodzie (100°C) i suszy je ciepłym powietrzem (63°C). Co więcej, ulepszony system odprowadzania kurzu (worek 3,2L) sprawia, że robot może pracować bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika nawet przez 100 dni (względem 75 dni w modelu E40 Ultra).



Wyjątkowa oferta na początek wakacji

Premiera obu urządzeń łączy się z przygotowaną przez producenta specjalną ofertą handlową. Promocja na nowości obowiązuje w dniach od 1 lipca do 26 lipca. Sugerowana cena katalogowa modelu MOVA Z70 Ultra Roller Complete wynosi 5999 PLN, jednak w czasie trwania promocji jego cena zostaje obniżona o 10%. Z kolei MOVA E50 Pro Ultra debiutuje z sugerowaną ceną 2149 PLN, a klienci mogą liczyć na dodatkowy rabat w wysokości 12%. Nowości od marki MOVA dostępne są w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, na platformie Allegro oraz w oficjalnym sklepie internetowym MOVA.





















źródło: Info Prasowe - MOVA