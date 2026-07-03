2026-07-03 12:55
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
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MOVA Z70 Ultra Roller Complete oraz E50 Pro Ultra

Obrazek MOVA Z70 Ultra Roller Complete oraz E50 Pro Ultra

Marka MOVA rozszerza swoje portfolio o dwa najnowsze roboty sprzątające: flagowy model Z70 Ultra Roller Complete oraz przystępny cenowo, budżetowy wariant E50 Pro Ultra. Urządzenia, które debiutują w ogólnopolskiej sprzedaży w ramach wyjątkowej promocji, sprawiają, że codzienne obowiązki stają się proste, a zyskany czas pozwala skupić się na tym, co naprawdę ważne. Model Z70 Ultra Roller Complete to bezkompromisowy flagowiec i bezpośredni, znacznie udoskonalony następca cenionego modelu Z60 Ultra Roller Complete. Osiąga on imponującą siłę ssącą na poziomie aż 36 000 Pa (skok z 28 000 Pa w poprzedniku).



Zastosowano w nim system mopowania HydroForce 2.0 z 12 precyzyjnymi dyszami wodnymi, gwarantujący docisk mopa do podłoża z siłą 18N. Aby żaden kąt nie pozostał brudny, robot wykorzystuje technologię MaxiReach 2.0, która pozwala na inteligentne wysunięcie wałka mopującego. Elastyczna nawigacja FlexScope z chowanym czujnikiem DToF potrafi obniżyć profil robota do zaledwie 96 mm, co umożliwia mu swobodne sprzątanie pod niskimi meblami. Całość uzupełnia mechanizm StepMaster 2.0, dzięki któremu urządzenie sprawnie pokonuje przeszkody i progi o wysokości dochodzącej do 9 cm.

Stacja dokująca, która jest ozdobą wnętrza
Utrzymanie flagowca w nieskazitelnej czystości to zadanie nowej, w pełni zautomatyzowanej stacji bazowej All-in-One. Moduł ten nie tylko automatycznie pierze wałek w wodzie o temperaturze 100°C, ale też zapewnia sterylizację UV i suszy go gorącym powietrzem (70°C). Co ważne, system wyposażono w rozwiązanie DuoSolution™ z dwoma niezależnymi zbiornikami na detergenty (jeden do codziennych zabrudzeń, drugi do neutralizacji zapachów odzwierzęcych). Stacja wyróżnia się również wyjątkowym wykończeniem – dostępna jest w eleganckich wariantach Natural Stone Design (z fakturą kamienia wypalanego w 700°C) oraz Brushed Metallic Design (ze szczotkowanym metalem), co czyni ją stylowym dodatkiem do nowoczesnych wnętrz.

Budżetowy mistrz w nowej odsłonie: E50 Pro Ultra
Dla osób poszukujących znakomitego stosunku jakości do ceny, marka przygotowała model E50 Pro Ultra. To inteligentna i znacznie ulepszona ewolucja niezwykle popularnego, budżetowego modelu E40 Ultra. Nowy sprzęt wprowadza potężny skok wydajnościowy, podnosząc siłę ssania do poziomu 30 000 Pa (w porównaniu do 19 000 Pa u poprzednika). Urządzenie precyzyjnie myje podłogi za pomocą mopów rotujących z prędkością 260 obrotów na minutę z optymalnym dociskiem 12N. Ulepszeniu uległa także nawigacja LDS Lidar umieszczona w smukłej (97 mm) obudowie oraz potrójny mechanizm Anti-Tangle, który zapobiega wplątywaniu się włosów. Prawdziwym przełomem w tej półce cenowej jest jednak zaktualizowana stacja dokująca. Została ona wyposażona w technologię JetSpray Dryboard™, która pierze mopy w gorącej wodzie (100°C) i suszy je ciepłym powietrzem (63°C). Co więcej, ulepszony system odprowadzania kurzu (worek 3,2L) sprawia, że robot może pracować bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika nawet przez 100 dni (względem 75 dni w modelu E40 Ultra).

Wyjątkowa oferta na początek wakacji
Premiera obu urządzeń łączy się z przygotowaną przez producenta specjalną ofertą handlową. Promocja na nowości obowiązuje w dniach od 1 lipca do 26 lipca. Sugerowana cena katalogowa modelu MOVA Z70 Ultra Roller Complete wynosi 5999 PLN, jednak w czasie trwania promocji jego cena zostaje obniżona o 10%. Z kolei MOVA E50 Pro Ultra debiutuje z sugerowaną ceną 2149 PLN, a klienci mogą liczyć na dodatkowy rabat w wysokości 12%. Nowości od marki MOVA dostępne są w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, na platformie Allegro oraz w oficjalnym sklepie internetowym MOVA.




MOVA Z70 Ultra Roller Complete oraz E50 Pro Ultra

MOVA Z70 Ultra Roller Complete oraz E50 Pro Ultra

MOVA Z70 Ultra Roller Complete oraz E50 Pro Ultra

źródło: Info Prasowe - MOVA
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