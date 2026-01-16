Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA wprowadza na polski rynek model Stellar X10, kompaktowe urządzenie 2w1, które zrywa z wadami tradycyjnych wentylatorów i oczyszczaczy biurkowych. Sprzęt ten, zaprojektowany z myślą o alergikach i osobach pracujących przy biurku, zamiast dmuchać powietrzem prosto w twarz, wykorzystuje unikalną aerodynamikę, by stworzyć wokół użytkownika strefę wolną od zanieczyszczeń. Największym wyróżnikiem modelu MOVA Stellar X10 jest odejście od bezpośredniego, agresywnego nawiewu na rzecz technologii 45° Parabolic Air Shield. Inżynierowie marki wykorzystali efekt Coandy, dzięki któremu strumień oczyszczonego powietrza prowadzony jest łagodnym łukiem.







Powietrze jest wyrzucane pod kątem 45 stopni, tworząc nad użytkownikiem swoistą kopułę, która opada, dostarczając świeżość bezpośrednio do strefy oddychania, ale bez nieprzyjemnego uczucia przeciągu czy wysuszania oczu. Dzięki wlotom 360°, urządzenie stale monitoruje i oczyszcza otoczenie, pobierając zanieczyszczenia z każdej strony.



Technologia, która nie tylko łapie, ale i neutralizuje

W kompaktowej obudowie modelu Stellar X10 zamknięto zaawansowany, 4-stopniowy system filtracji. Kluczowym elementem jest tutaj filtr antyalergiczny, który działa dwutorowo: nie tylko wychwytuje pyłki, roztocza i kurz, ale także aktywnie je rozkłada i neutralizuje, zapobiegając ich wtórnemu uwolnieniu do powietrza. System ten wspierany jest przez warstwę węgla aktywnego, która skutecznie eliminuje szkodliwe gazy (TVOC) oraz nieprzyjemne zapachy, oraz filtr HEPA. Skuteczność filtracji cząsteczek wynosi ponad 99.98%, a poziom antybakteryjności przekracza 99.99%.



Osobista strefa „Cool & Clean”

MOVA Stellar X10 to rozwiązanie hybrydowe, łączące wydajny oczyszczacz z funkcją wentylatora osobistego. Aby zapewnić maksymalny komfort użytkowania, zrezygnowano ze skokowej regulacji biegów na rzecz bezstopniowego suwaka (Stepless Speed Control), co pozwala na idealne dopasowanie siły powiewu do aktualnych potrzeb. Urządzenie komunikuje się z domownikami w sposób intuicyjny – system „Air Expressions” za pomocą zmieniającej się „buźki” na wyświetlaczu informuje o aktualnym stanie powietrza (PM2.5). Całość pracuje niezwykle cicho – w trybie nocnym urządzenie generuje dźwięk na poziomie zaledwie 27 dB, co czyni je idealnym towarzyszem w sypialni.



Dostępność i promocja

MOVA Stellar X10, dedykowany do pomieszczeń o powierzchni 10-15 m², będzie dostępny w największych sieciach handlowych w Polsce: RTV Euro AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro, MediaMarkt, Neonet, Komputronik, na platformie Allegro oraz w oficjalnym sklepie internetowym MOVA. Sugerowana cena katalogowa urządzenia wynosi 899 PLN. Z okazji rynkowego debiutu producent przygotował specjalną ofertę promocyjną: w dniach od 15 do 31 stycznia 2026 roku model ten można nabyć ze zniżką wynoszącą 22%.





















źródło: Info Prasowe - MOVA