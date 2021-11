MSI - Monitory serii Summit

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Monitor MSI z serii Summit MS321 to dbałość o wzrok, ergonomia, wierne odwzorowanie kolorów oraz ekskluzywna aplikacja MSI Productivity Intelligence (P.I.) App, zwiększająca wydajność użytkowników. Posiada on najlepszy panel o rozdzielczości 4K (3840x2160), 136% sRGB i 95% DCI-P3. Summit MS321UP jest również fabrycznie skalibrowany, aby zagwarantować wiodącą w branży wierność kolorów. Wyświetlacz przeszedł rygorystyczne testy w celu zapewnienia gładszej gradacji kolorów, lepszej jednorodności i wysokiej dokładności kolorów z wartością różnicy kolorów delta-E (ΔE) ≤ 2. Summit MS321 posiada również nowe, ergonomiczne funkcje sprzętowe i programowe, takie jak sprzętowa osłona magnetyczna monitora i wbudowany czytnik kart.







Możesz także intuicyjnie udostępniać i tworzyć kopie zapasowe plików poprzez czytnik kart, dzięki szybkiej transmisji przez USB 3.2 gen. 1. Ekskluzywna aplikacja MSI P.I. App oferuje technologię True Color, KVM, Smart Brightness & Color Temperature oraz Active Noise Cancellation. Wszystkie te funkcje są po to, by pomóc Ci stanąć na szczycie.



Ekskluzywna aplikacja MSI P.I. App oferuje Ci wiele inteligentnych i intuicyjnych funkcji. Dzięki procesorowi MSI P.I. w Summit MS321, możesz zapisać wszystkie swoje profile parametrów kolorów na monitorze, zamiast na komputerze. Dzięki inteligentnemu czujnikowi, Summit MS321 automatycznie wykryje poziom oświetlenia otoczenia, aby dostosować jasność ekranu i temperaturę kolorów dla lepszego komfortu oglądania. Wyposażony jest także w aktywną redukcję szumów, by poprawić jakość rozmów konferencyjnych lub czatów online. Aplikacja MSI P.I. App udostępnia funkcję KVM, dzięki której wystarczy jedna klawiatura i jedna mysz, aby kontrolować dwa urządzenia za pośrednictwem monitora Summit MS321, który pełni funkcję przełącznika KVM. Wystarczy przesunąć i kliknąć myszką, aby przełączać się między tymi dwoma urządzeniami. To nie tylko pomoże Ci stanąć na szczycie, ale także będzie Twoim oknem na świat.



Ceny nie podano.













