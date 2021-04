MSI - Nowe gamingowe płyty z serii Z590 i B560

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Płyty główne MSI z serii Z590 i B560 to urządzenia dedykowane pod procesory 10. i najnowszej 11. generacji Intel Core – Rocket Lake o gnieździe LGA 1200. Stanowią one idealne podstawy pod nowoczesne gamingowe platformy. Do sklepów w Polsce właśnie trafiły modele MPG Z590 GAMING CARBON WIFI, MEG Z590 ACE, MAG Z590 TOMAHAWK WIFI, MAG Z590 TORPEDO oraz MAG B560 TOMAHAWK WIFI i MAG B560M MORTAR WIFI. Wszystkie te płyty charakteryzują się wieloma unikalnymi funkcjami i specyfikacją, która z pewnością zadowoli wymagających entuzjastów gamingu.







Zastosowano w nich wysokiej jakości komponenty zasilania oraz rozbudowane układy chłodzenia składające się m.in. z radiatorów, ciepłowodów i podkładek termicznych o wysokim współczynniku przewodzenia ciepła na poziomie 7W/mK. Elementy te skutecznie obniżają temperaturę podczas intensywnej pracy komputera.



MPG Z590 GAMING CARBON WIFI to jedna z topowych płyt oferowanych przez MSI. Może pochwalić się 16+1+1-fazowym układem zasilania zgodnym z Duet Rail System oraz unikatowym podświetleniem MYSTIC LIGHT, które zapewnia 16,8 miliona kolorów i aż 29 efektów świetlnych. Technologia MYSTIC LIGHT EXTENSION, z której korzysta płyta, obsługuje zarówno tradycyjne taśmy świetlne RGB, jak i taśmy RAINBOW LED.



MEG Z590 ACE posiada dwa porty Thunderbolt 4, które gwarantują szybkość transferu danych na poziomie 40 Gb/s oraz obsługę wyświetlacza o rozdzielczości nawet 8K. Bez problemu poradzi sobie ona z obsługą pamięci DDR4 podkręconej nawet do 5600 MHz. Model ten został wyposażony w najwyższą liczbę złączy M.2 – aż 4, w tym jedno zgodne z Lightning Gen 4. Dodatkowo system chłodzenia M.2 Shield Frozr zapewnia bezpieczeństwo dysków SSD M.2. Utrzymuje on nośniki danych w odpowiedniej temperaturze i zapobiega zjawisku termicznego dławienia wydajności, dzięki czemu mogą osiągać pełnię swoich możliwości.



Modele MAG Z590 TOMAHAWK WIFI, MAG Z590 TORPEDO i MAG B560 TOMAHAWK WIFI również umożliwiają wiele opcji konfiguracji dla fanów gamingu oraz gwarantują szybkie działanie. Wszystkie nowe płyty posiadają złącza Lightning M.2 oraz Lightning USB 20G, które dzięki zastosowaniu kontrolera USB 3.2 Gen2x2 pozwala na transfer poprzez port USB-C z prędkością dochodzącą nawet do 20Gb/s. Płyty główne MSI zostały wyposażone także w najlepsze rozwiązania sieciowe. Wysokiej klasy karta sieciowa 2.5G zapewnia najwyższą stabilność połączenia i brak opóźnień transmisji. Dodatkowo modele wyposażone w łączność bezprzewodową zgodną ze standardem Wi-Fi 6E, działającym w paśmie 6 Ghz, oferują obsługę technologii MU-MIMO i BSS, co zapewnia szybkość transmisji danych na poziomie 2400 Mb/s. Natomiast czynnikiem odróżniającym płytę główną MAG B560M MORTAR WIFI od wspomnianych wcześniej modeli jest mniejszy format, który z pewnością zainteresuje graczy myślących o komputerze w bardziej kompaktowej obudowie.



















Źródło: Info Prasowe / MSI