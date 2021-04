Hama CO2 Safe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Wysoka zawartość dwutlenku węgla w powietrzu powoduje nagłe bóle głowy, problemy z koncentracją, senność i osłabienie całego organizmu. Wdychając go, po prostu powoli się trujemy i pogarszamy jakość swojego życia. Dlatego na rynku pojawiły się czujniki zawartości CO2 w powietrzu, pomagające w zmianie codziennych nawyków. Jednym z nich jest najnowszy detektor jakości powietrza CO2 Safe od marki Hama, który w dodatku poda nam też temperaturę w pomieszczeniu i jego wilgotność. Zacznijmy od mobilności, gdyż czujnik jest zamknięty w kompaktowej obudowie, a jego wymiary wynoszą jedynie 7.5 x 7.5 x 3.5 cm. Urządzenie spokojnie można więc zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Utrzymane zostało w stonowanej czarnej kolorystyce.







Detektor Hama CO2, dzięki wbudowanemu precyzyjnemu czujnikowi NDIR, na czytelnym ekranie szczegółowo wyświetla poziom zawartości szkodliwego CO2 w jednostkach ppm (ang. Parts Per Milion) w zakresie 400-5000. Czujnik informuje użytkownika o jakości powietrza w prosty trzystopniowy sposób: dobra jakość (zielony kolor), średnia (żółty) i słaba (czerwony). W detektorze nie zabrakło funkcji zapisania wartości minimalnych i maksymalnych dla koncentracji dwutlenku węgla w powietrzu. Przy osiągnięciu niepokojąco wysokiej wartości czujnik uruchamia alarm akustyczny, powiadamiając nas, że najwyższy czas na przewietrzenie pomieszczenia lub włączenie oczyszczacza powietrza.



Co więcej, detektor Hama może się pochwalić wbudowanym termometrem z możliwością ustawienia jednostek w których prezentowana jest temperatura powietrza pomiędzy Celsjuszem a Farenheitem od 0 do 50°C. Następną interesującą opcją jest mierzenie wilgotności powietrza w zakresie 20-95 proc. Wraz z pomiarem jakości powietrza taka kombinacja funkcjonalności pomaga znaleźć właściwą równowagę pomiędzy wentylacją i ogrzewaniem, gwarantując optymalne warunki w domu.



Po jednokrotnym naładowaniu akumulator czujnika umożliwia mu nieprzerwaną pracę przez około 3,5 godz. Do zestawu dołączony jest kabel micro USB do ładowania detektora (5V). O stopniu rozładowania baterii poinformuje wskaźnik w postaci wyświetlanych czterech kresek.



Detektor Hama ma europejski certyfikat CE i unijny RoHS (Restriction of Hazardous Substance). Warto podkreślić, że opakowanie produktu zostało wykonane z kartonu i w całości nadaje się do recyklingu.



Sugerowana centa detaliczna detektora jakości powietrza CO2 Hama Safe wynosi 329 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Hama