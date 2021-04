Cooler Master MasterAir 624 Stealth i MasterAir 612 Stealth ARGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Cooler Master MasterAir 624 Stealth to chłodzenie, które ma podbić serca użytkowników poszukujących minimalizmu i topowych osiągów. Pod aluminiową pokrywą górną, której jakość producent określa jako premium, kryją się dwie wieże. Przecina je sześć ciepłowodów wyprowadzonych z niklowanej podstawy. Obieg powietrza wymuszają wentylatory SickleFlow. W zestawie znajdują się dwa śmigła o średnicy 140 mm i dodatkowe, 120-milimetrowe. Można nim zastąpić standardowe, jeśli koliduje ono np. z RAM-em. Wentylatory SickleFlow pracujące w układzie push-pull, mają generować nie więcej niż 27 dBA. Cooler powinien więc wtapiać się w odgłosy tła.







Jednocześnie większe wentylatory mają przepompowywać nawet 113.8 m sześciennych powietrza na godzinę, podczas gdy mniejszy oferuje wydajność na poziomie 105 sześciennych powietrza na godzinę. Cooler MasterAir 624 Stealth waży 1,62 kg i ma 160 mm wysokości. Producent zachwala jego system montażu, który ma być wyjątkowo prosty i przyjazny dla użytkownika.



Wraz z prezentowanym powyżej modelem debiutują chłodzenia MasterAir 612 Stealth ARGB i Stealth. Są to konstrukcje składające się z pojedynczej wieży i dwóch wentylatorów SickleFlow o średnicy 120 mm, w układzie push-pull. Tutaj również projektanci pokusili się o aluminiową pokrywę górną oraz ciemne wykończenie. Asymetryczne ułożenie sześciu ciepłowodów ma zapewnić szeroką kompatybilność z modułami RAM. Transfer ciepła z odpromiennika procesora ponownie zapewnia niklowana podstawa.



Dla osób, które cenią sobie możliwości personalizacji, przygotowano model MasterAir 612 Stealth ARGB. Oferuje on konfigurowalne podświetlenie ARGB, którym można zarządzać zarówno poprzez dołączony mini-kontroler, jak również bezpośrednio z poziomu płyty głównej. Na liście kompatybilnych systemów iluminacji wymieniane są: Aura Sync, RGB Fusion, Mystic Light i RGB LED. Fani minimalizmu mają do wyboru model MasterAir 612 Stealth pozbawiony diod LED.



Dla osób, które cenią sobie możliwości personalizacji, przygotowano model MasterAir 612 Stealth ARGB. Oferuje on konfigurowalne podświetlenie ARGB, którym można zarządzać zarówno poprzez dołączony mini-kontroler, jak również bezpośrednio z poziomu płyty głównej. Na liście kompatybilnych systemów iluminacji wymieniane są: Aura Sync, RGB Fusion, Mystic Light i RGB LED. Fani minimalizmu mają do wyboru model MasterAir 612 Stealth pozbawiony diod LED.



Coolery zadebiutują na początku maja. Cooler Master MasterAir 624 Stealth powinien kosztować około 460 PLN. W cenie około 410 PLN będzie oferowane chłodzenie MasterAir 612 Stealth ARGB. Wersja bez podświetlenia ma kosztować około 50 złotych mniej. Wszystkie chłodzenia są kompatybilne z większością dostępnych podstawek pod procesory Intela i AMD.





Dane techniczne - model MasterAir 624 Stealth:

• wymiary: 144.9 x 153.2 x 160 mm

• kompatybilne podstawki:

- Intel: LGA 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 / 2011v3 / 2066

- AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1

• prędkość obrotowa

- wentylatorów SickleFlow 140: 650 - 1400 obr./min. (+/- 5%)

- wentylatora SickleFlow 120: 650 - 1800 obr./min. (+/- 5%)

• maks. przepływ powietrza:

- dla wentylatorów SickleFlow 140: ok. 113,8 m3/h

- dla wentylatora SickleFlow 120: ok. 105 m3/h

• maks. natężenie hałasu: do 27 dB(A)

• żywotność: 160000 godzin



Dane techniczne - modele MasterAir 612 Stealth i Stealth ARGB:

• wymiary: 129 x 112.2 x 158 mm

• kompatybilne podstawki:

- Intel: LGA 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 / 2011v3 / 2066

- AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1

• prędkość obrotowa wentylatorów SickleFlow 120: 650 - 1800 obr./min. (+/- 5%)

• maks. przepływ powietrza: ok. 105 m3/h

• maks. natężenie hałasu: do 27 dB(A)

• żywotność: 160000 godzin



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia