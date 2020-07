MSI - Przestań Walczyć. Zacznij Ewoluować

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma MSI rozpoczęła nową promocję – Przestań Walczyć. Zacznij Ewoluować. W promocji tej można zdobyć, jako nagrodę, kod do portfela w serwisie Steam o maksymalnej wartości do 105 USD. Promocja trwa od 16 czerwca 2020 r. Do 31 sierpnia 2020 r. Promocja ta obejmuje określone kombinacje produktów (nazywane dalej, zestawami Combo), w tym procesorów z serii AMD Ryzen 3000, płyt głównych MSI B550, systemów chłodzenia wodą MAG CORELIQUID oraz serii obudów określonych przez MSI. W zależności od kombinacji zakupionych podzespołów i komponentów MSI, uczestnik promocji będzie uprawniony do otrzymania nagrody w postaci kodu do serwisu Steam o wartości do 105 dolarów.







Gdy planujesz modernizację swojego sprzętu lub budowę nowego komputera, wybór spełniających oczekiwania podzespołów może przyprawić o istny zawrót głowy! W ciągu najbliższych kilku tygodni firma MSI zaoferuje nową promocję, która nie tylko pomoże w podjęciu decyzji o wyborze komponentów, ale także pozwoli jej uczestnikom zgarnąć nagrody w postaci promocyjnych kodów do serwisu Steam! Więcej informacji znaleźć można pod tym adresem: LINK.























Źródło: Info Prasowe / MSI